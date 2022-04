Fortnite è più “brutale”, grazie al nuovo crossover con il Re dei picchiaduro

Il fatto che su Fortnite arrivino crossover a profusione non è certo una novità, ma i personaggi che vengono inseriti di volta in volta ci lasciano stupiti.

Di recente è stato Assassin’s Creed il protagonista, perché a celebrare la saga di Ezio (che trovate in un comodo cofanetto su Amazon), ci ha pensato Fortnite.

All’interno del battle royale sono arrivati, infatti, i due assassini più amati di tutte le iterazioni del franchise. Chi dice che siano i più amati? Semplice: le reazioni dei fan.

In quello che è solo l’ennesimo di una serie di crossover. Uno di quelli che dovrebbero essere in arrivo riguarda addirittura la serie animata più scorretta di sempre.

Il prossimo crossover, realmente “prossimo” visto che sarà attivo dal 28 aprile, è ancora una volta con il Re dei picchiaduro. Non ce ne vogliano gli amanti di Tekken, ma l’importanza storica premia qualcun altro.

Ovviamente Street Fighter, che sarà protagonista del prossimo evento di Fortnite, un crossover che porterà nel battle royale due personaggi dallo storico roster del picchiaduro.

Sono Blanka e Sakura, lottatori agli antipodi per stile e fisicità, che saranno disponibili a breve e di cui sono state diffuse alcune immagini.

I due combattenti verranno inseriti nel roster di Fortnite come accade per ogni crossover, ovvero con una serie di skin ed emote disponibili per l’acquisto.

E se qui sopra potete vedere le skin ufficiali ed alternative di Sakura e Blanka, con un elegantissimo completo grigio per quest’ultimo, ecco come saranno le emote dei due personaggi di Street Fighter.

Street Fighter torna ad essere, quindi, un grande protagonista degli eventi di Fortnite e del fatto che i giocatori continuino a compare skin a profusione.

Già un anno fa, infatti, il picchiaduro aveva regalato al battle royale alcuni dei suoi personaggi più storici ed apprezzati.

Anche se, con buona pace del titolo Capcom, Fortnite con Coca-Cola è ancora il crossover più assurdo tra tutti quelli che abbiamo visto negli anni.