Fortnite potrebbe dare il benvenuto al più iconico personaggio di Star Wars

I crossover di Fortnite non si fermano davvero mai: sono passate poche ore da quando è stata ufficializzata l’ultima importante collaborazione e presto potrebbe arrivare un nuovo annuncio importante.

Sembra infatti che su Fortnite – il battle royale di cui potete trovare tantissimi prodotti a tema su Amazon – potrebbe essere finalmente arrivato il momento di dare il benvenuto al più amato personaggio di Star Wars, che incute timore in chiunque abbia avuto la sfortuna di battersi con lui.

Proprio come accaduto per l’arrivo di Boba Fett, l’occasione ideale potrebbe essere la nuova serie dedicata a Star Wars in arrivo nei prossimi giorni su Disney+, anche se vale la pena di ricordare che non è stato ancora annunciato un crossover dedicato.

Dopo aver così accolto i due Assassini più amati di sempre, potrebbe anche essere arrivato il momento di dare il benvenuto a un potentissimo seguace del Lato Oscuro della Forza.

Come riportato da Game Rant, Epic Games sembra infatti aver lasciato un forte indizio sul possibile arrivo di Darth Vader durante il suo ultimo evento dedicato a Unreal Engine 5.

Durante una fase in particolare dedicata a Fortnite nello State of Unreal, l’utente Twitter iFireMonkey ha infatti notato sul secondo monitor della presentazione alcune cartelle particolari, che non sono passate inosservate.

Tra i tanti folder disponibili ce n’è anche uno appositamente rinominato «C3S3_Vader», che può essere tradotto in «Capitolo 3 Stagione 3 – Vader», anticipando così l’arrivo dell’amatissimo personaggio di Star Wars nella prossima Season di Fortnite.

During the State of Unreal showcase there was a segment showing the Intro Cinematic for Ch3 – S1.

On the second monitor you can see some folders such as:

– Family Guy

– Chapter 3 – Season 3 Jones

– Chapter 3 – Season 3 – Vader

– Doom

and some other files

Spotted by @polaqwym pic.twitter.com/CmfQ2lUxs0

— iFireMonkey (@iFireMonkey) April 5, 2022