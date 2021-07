Fortnite, confermato un maxi evento epocale di tre giorni

Sicuramente, si tratta di un buon momento per giocare a Fortnite, visto che le novità in arrivo non accennano a fermarsi, incluso un festival musicale davvero unico.

Il celebre battle royale è stato arricchito di una valanga di contenuti solo nelle ultime settimane, a cui vanno a sommarsi anni di eventi non-stop.

Proprio oggi vi abbiamo rivelato la gustosa collaborazione con DC Comics per l’inclusione di un anti eroe davvero niente male.

Solo pochi giorni fa è stata invece annunciata una collaborazione con il marchio Ferrari, aggiungendo al gioco un’auto davvero strepitosa.

Ora, Epic Games ha confermato che il prossimo evento di Fortnite sarà un festival musicale di tre giorni noto come Rift Tour. Questo porterà i giocatori in un “viaggio musicale in nuove magiche realtà”, il tutto a partire dal 6 agosto prossimo (via IGN USA).

Il gioco prevede cinque spettacoli nell’arco di tre giorni e conterrà un’altra “superstar da record” (che sia quindi Ariana Grande?).

L’anno scorso, Fortnite ha presentato un evento simile in occasione del concerto di Travis Scott, ottenendo un clamore senza precedenti.

I fan possono accedere a una scheda Rift Tour all’interno del gioco che consente loro di registrare l’interesse per l’evento e programmare così gli orari degli spettacoli a cui intendono partecipare.

Oltre a contrassegnare gli orari degli spettacoli nella scheda Rift Tour, Epic Games ha consigliato ii fan di entrare in Fortnite 60 minuti prima dell’inizio dello show.

Le playlist del Rift Tour dovrebbero essere live e accessibili 30 minuti prima di ogni spettacolo.

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata anticipata l’inclusione di una feature molto particolare, che potrebbe cambiare per sempre il modo di giocare alla battaglia reale.

Ma non solo: un leak che ha svelato anche un mucchio di novità che interesseranno Fortnite nelle prossime settimane.

Infine, parlando di altri battle royale, avete già visto anche tutte le novità della Stagione 10 di Apex Legends?