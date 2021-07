Fortnite svela il nuovo evento in arrivo (e c’è un protagonista DC Comics)

Gli appassionati di Fortnite sono sempre in attesa di scoprire quali nuovi crossover sono in arrivo sul battle royale di Epic Games, dove gli utenti hanno la possibilità di impersonare tantissimi personaggi provenienti da serie diverse.

L’ultimo evento in arrivo sarà a tema DC Comics e presenterà un protagonista di Suicide Squad, che è stato assente da altri adattamenti come Injustice 2.

Recentemente il battle royale ha introdotto delle skin ispirate ai campioni dello sport: l’ultima di queste riguarda Lebron James, la star dell’NBA.

In occasione di EURO 2020, Epic Games ha introdotto anche due stelle del calcio europeo, che fanno parte della nuova squadra Serie Icone.

Come riportato da Polygon, il crossover con Suicide Squad è ispirato all’omonimo film diretto da James Gunn, che uscirà nelle sale italiane il 5 agosto 2021 e che introdurrà uno dei suoi personaggi principali.

Si tratta di Bloodsport, il tiratore scelto interpretato da Idris Elba: ad annunciarlo è stato lo stesso regista sui suoi profili social, che ha mostrato una clip con il personaggio in azione e l’attore che anticipa le novità in arrivo.

Nella breve clip video è possibile osservare Bloodsport in azione mentre causa il caos sull’isola di Fortnite, impegnato a colpire gli avversari con un lanciarazzi.

Idris Elba ne approfitta per annunciare che il suo personaggio sta per arrivare sul battle royale di Epic Games molto presto e che già nella giornata odierna dovrebbero arrivare ulteriori novità in merito.

Con l’occasione sarà infatti svelato il nuovo evento a tema per celebrare l’imminente uscita del film: al momento non sono stati ancora svelati i dettagli, ma Epic Games dovrebbe ufficializzare il tutto nelle prossime ore.

Non sappiamo ancora inoltre se Bloodsport sarà l’unico protagonista di Suicide Squad a fare la sua apparizione su Fortnite, ma al momento è il solo ad essere stato confermato: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Non è la prima volta che Fortnite e DC Comics avviano collaborazioni per promuovere l’uscita di nuovi film: era già accaduto con l’arrivo di Harley Quinn per Birds of Prey.

Il sodalizio con i supereroi DC si è rivelato particolarmente vincente grazie al crossover con Batman, che ha generato una serie a fumetti che potrebbe ricevere un sequel.

Ricordiamo che i giocatori saranno in grado di impersonare la Suicide Squad in un videogioco a tema, di cui al momento non si sono più avute notizie: un evento in particolare potrebbe riuscire a svelare novità sul titolo.