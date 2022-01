Fortnite, con il nuovo aggiornamento vi sentirete come The Rock

Fortnite è sempre pronto a sconvolgere la propria formula, inserendo novità di ogni tipo all’interno del suo metaverso affollatissimo.

Il battle royale di Epic Games è diventato anche una vetrina per aziende e personaggi famosi, che attraverso il titolo riescono a sponsorizzarsi.

Fortnite è entrato nell’attesissimo capitolo 3, un vero e proprio evento che è stato anticipato da un grande hype e collaborazioni sorprendenti.

Ma il prossimo aggiornamento, in arrivo a brevissimo, ha una particolarità che renderebbe fiero anche The Rock che, alla fine, dopo una serie di rumor è effettivamente entrato a far parte anche di Fortnite.

Tra le cose più interessanti che Fortnite produce, all’interno del gioco, ci sono sicuramente i cambiamenti fisici che siano perenni o momentanei alla mappa di gioco.

E nel prossimo aggiornamento verrà inserita una particolarità che vi farà sentire come The Rock in uno dei suoi disaster movie, in mezzo ad eventi a dir poco apocalittici.

Epic Games ha infatti annunciato una feature molto interessante, che per la prima volta introduce il meteo dinamico all’interno di Fortnite.

E “meteo dinamico” è un eufemismo, visto che nel battle royale arriveranno delle vere e proprie calamità naturali come tempeste e tornado.

Today's Island forecast: extreme weather including tornadoes and lightning storms! Read all about some new weather arriving on the Island.https://t.co/hl7C7gKV0g pic.twitter.com/wqiGcSZM3X — Fortnite (@FortniteGame) January 11, 2022

Come descritto dal sito ufficiale, queste calamità non sono per forza qualcosa da evitare, scappando a gambe levate. I giocatori più abili potranno infatti utilizzarle per creare delle azioni di gioco notevoli.

I tornado vi permetteranno di salire in cielo ad una grande velocità, mentre le tempeste di fulmini potranno essere usate a vostro vantaggio: un fulmine non cade mai due volte nello stesso posto. E se al vostro fianco c’è un nemico, peggio per lui.

Questo evento andrebbe a braccetto se la collaborazione con DOOM andasse in porto alla fine. Vi immaginate una tempesta del genere nei panni del Doom Slayer?

Anche un celebre film Marvel, uno degli ultimi, ha fatto una comparsata all’interno di Fortnite. Non è difficile immaginare quale sia.

Il titolo non si è fermato neanche alla Vigilia di Natale, perché durante quella giornata è stato lanciato un amatissimo personaggio di Star Wars.