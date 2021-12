Fortnite, una collaborazione “infernale” sarebbe in arrivo

Il Capitolo 3 di Fortnite ha preso il via ormai da diverse settimane, sebbene i nuovi contenuti offerti ai giocatori non accennano ad arrestarsi, incluso un nuovo rumor su un crossover potenzialmente molto interessante.

Il titolo battle royale più celebre di sempre sta infatti continuando a proporre nuove skin ed extra di ogni genere, settimana dopo settimana, per il titolo targato Epic Games.

Dopo l’arrivo di due vere e proprie leggende legate al marchio Xbox, sembra che un’altra e interessante collaborazione stia per essere svelata al mondo intero.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di DualShockers, Fortnite potrebbe presto dare il benvenuto a una collaborazione con Bethesda e il suo DOOM.

L’idea sarebbe infatti quella di portare nel gioco il protagonista della leggendaria saga di sparatutto in soggettiva, ossia il DOOM Slayer.

La notizia arriva nientemeno che dall’insider Nick Baker, assieme a un’ulteriore conferma proveniente dal giornalista Jeff Grubb, nel corso di un podcast.

According to a recent podcast from the YouTube channel "XboxEra", we can expect more Microsoft/Bethesda Characters coming to Fortnite in the future such as Doom Slayer.

The person sharing this info (Nick) is known to have reputable sources in the past.

/1 pic.twitter.com/vxzkgBM4Nx

— iFireMonkey (@iFireMonkey) December 28, 2021