Spider-Man No Way Home arriva anche su Fortnite, ovviamente

Con l’arrivo di Spider-Man No Way Home la cinema, come poteva non esserci la rituale collaborazione con Fortnite?

Il battle royale di Epic Games è ormai un vero e proprio metaverso, perfettamente a tema con il tono dell’ultima pellicola Marvel tra l’altro.

In fondo Spider-Man è già apparso in Fortnite di recente, ma l’Arrampicamuri si è fatto vedere anche in altri battle royale della concorrenza.

Per non parlare dell’apparizione videoludica in Marvel’s Avengers, annunciata tempo fa e finalmente resa definitiva con un contenuto aggiuntivo per lo sfortunato titolo di Square-Enix.

Se, come detto poco sopra, Spider-Man è già arrivato da qualche giorno all’interno di Fortnite, stavolta viene rafforzata la dose con dei contenuti a tema con la saga cinematografica del Marvel Cinematic Universe.

Mentre No Way Home è al cinema in questi giorni, anche in Fortnite arrivano Tom Holland e Zendaya, ovvero gli attori che interpretano Peter Parker e M.J. Watson all’interno del film.

Parliamo ovviamente di skin inedite che possono essere acquistate nello shop, e che raffigurano i due attori nei loro ruoli, con un look perfettamente idoneo a quello del battle royale.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, i due attori vengono riproposti in maniera molto fedele, e lo Spider-Man cinematografico ha dalla sua anche il suo secondo costume nero ed oro.

I giocatori potranno inoltre utilizzare una speciale emote, con la quale Tom Holland si toglierà la maschera dell’Uomo Ragno, una feature esclusiva di questa skin.

I due costumi sono parte dell’evento Winterfest 2021, al via da oggi al 6 gennaio 2022, e queste skin appariranno proprio oggi nel negozio.

Spider-Man No Way Home, il film, è stato ispirato in parte anche da un amatissimo videogioco con protagonista l’amichevole Uomo-Ragno di quartiere.

Mentre PlayStation Plus farà un regalo, a dicembre, a tema proprio con il personaggio interpretato da Tom Holland al cinema, un omaggio più che gradito.