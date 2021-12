Fortnite Capitolo 3 inarrestabile: due leggende del gaming entrano nel gioco

Il Capitolo 3 di Fortnite ha da poco preso il via, sebbene i contenuti offerti ai giocatori siano già in numero realmente sorprendente, nonostante oggi vanno a sommarsi altre due sorprese davvero niente male.

Il titolo battle royale più celebre di sempre ha infatti deciso di fare un ulteriore passo avanti, portando a compimento questo 2021 che appagherà tutti i fan del titolo targato Epic Games.

Se solo nelle ultime settimane è stato confermato l’arrivo di Spider-Man, un’aggiunta che ha sicuramente convinto gli appassionati di film e fumetti targati Marvel (la quale potrebbe essere accompagnata presto anche da altro), è ora il turno di una nuova coppia di eroi provenienti dal mondo dei videogiochi.

Questo, anche a ridosso dell’inclusione dell’Unreal Engine 5 all’interno del gioco, un’aggiunta che renderà tutto ancora più bello da vedere (e da giocare).

Come riportato anche da Polygon, Marcus Fenix e Kait Diaz della serie di videogiochi di Gears of War stanno finalmente preparandosi a entrare a far parte di Fortnite.

Il duo entrerà nel negozio ufficiale del gioco a partite dalla giornata di giovedì alle 7 p.m. ET (ossia alle 01:00 di venerdì, ora italiana).

La maggior parte dei nuovi contenuti di Gears of War proviene da Gears of War 4 e Gears 5, il che significa che Marcus sarà la versione anziana vista nei giochi omonimi.

L’outfit di Kait viene fornito con bonus “Winter Orange Style”, ma per ottenere il look alternativo di Marcus i giocatori dovranno giocare una partita su una Xbox Series X o Series S.

Così facendo, potranno sbloccare il Matte Black Style, che trasforma la classica armatura da argento a nero (simile al Master Chief nero opaco dello scorso anno).

Ricordiamo anche che Fortnite Capitolo 3 ha da poco il benvenuto a un crossover davvero esplosivo, con l’arrivo di The Rock.

Ma non è tutto. avete visto anche che qualcuno ha scoperto un trucco davvero notevole per eliminare i nemici sfruttando l’ambiente circostante?

Nonostante questo, però, sembrache il successo di Fortnite sia stato da poco superato a sorpresa dal ritorno di un franchise altrettanto noto al pubblico di tutto il mondo.