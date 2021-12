Fortnite, un trucco per eliminare facilmente gli avversari vi renderà anche boscaioli

I giocatori di Fortnite hanno iniziato a uccidersi l’un l’altro con l’aiuto degli alberi, una mossa che è già stata soprannominata “tree kill”.

Il più famoso titolo battle royale si sempre non ha infatti mai detto no a tattiche e strategie per affrontare al meglio gli avversari, sebbene l’inventiva dei giocatori è ogni giorno sempre più stupefacente.

Sarà stato anche l’annuncio dell’arrivo di Spider-Man, fatto sta che il free-to-play di Epic Games non accenna a volersi fermare.

Questo, in attesa di poter provare con mano la nuova mappa del Capitolo 3 (assieme a tutti i suoi segreti), la quale ha iniziato a mostrarsi in un primo, ghiotto leak.

Come testimoniato anche in un video condiviso nel subreddit di Fortnite (viaGR+), c’è un modo davvero singolare per far fuori gli altri giocatori usando l’ambiente circostante.

Nel video, è possibile notare un giocatore intento a sparare a un avversario posto accanto a un albero in lontananza. L’utente decide improvvisamente di colpire l’arbusto, il quale dopo alcuni colpi andati a segno cade rovinosamente.

Questo fa sì che il giocatore che si trova ai piedi dell’albero venga schiacciato dallo stesso, venendo quindi eliminato dal gioco.

Si tratta senza dubbio di una tattica davvero niente male, sia per risparmiare munizioni e fatica che per prendere l’avversario alla sprovvista.

Ricordiamo anche che il prossimo Capitolo 3 ha avuto la possibilità di accogliere il crossover definitivo con l’arrivo di The Rock, confermato dopo alcuni indizi diffusi nelle scorse ore.

Ma non solo: pochi giorni fa è emerso anche un leak che avrebbe mostrato in anteprima l’introduzione del Capitolo 3, in dirittura d’arrivo.

Infine, un altro interessante crossover con League of Legends è stato annunciato di recente, tanto che i dettagli del caso hanno davvero sorpreso i fan dei rispettivi franchise.