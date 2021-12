Fortnite mantiene le promesse e diventa next-gen: ecco Unreal Engine 5!

L’evento tanto atteso dai fan alla fine è giunto: il Capitolo 3 di Fortnite sta finalmente avendo inizio, segnando un netto distacco da quanto fatto in precedenza e accogliendo tante novità interessanti.

Che si trattasse di qualcosa di più di un semplice evento di Fortnite è apparso evidente fin dai primi istanti: il battle royale più famoso del mondo è pronto a fare un altro balzo in avanti a livello qualitativo, entrando ufficialmente nella next-gen.

Il Capitolo 3 ha avuto la possibilità di accogliere il crossover definitivo con l’arrivo di The Rock, confermato dopo gli indizi diffusi nelle scorse ore.

Ma non solo: l’annuncio ha visto anche l’arrivo di Spider-Man, confermando ancora una volta il fortissimo legame indissolubile tra il free-to-play di Epic Games e i fumetti Marvel.

In queste ore è però arrivata un’altra conferma molto attesa dagli appassionati: come riportato da PCGamesN, Epic Games ha finalmente mantenuto la promessa e portato Fortnite su Unreal Engine 5.

L’idea iniziale degli sviluppatori era quello di avviare questo cambiamento già intorno alla metà del 2021: ovviamente, questi piani non riuscirono ad andare a buon fine, contribuendo dunque a spostare il tutto per farlo coincidere con l’arrivo del Capitolo 3.

Il nuovo engine consente a Fortnite delle ambientazioni ancora più spettacolari, con maggiori capacità distruttive e introducendo perfino un sistema meteo, richiamante quanto già visto all’interno di giochi come Battlefield 2042.

Chapter 3 – Season 1 is now CONFIRMED to be using Unreal Engine 5

— iFireMonkey (@iFireMonkey) December 5, 2021