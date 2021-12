Fortnite, dopo Spider-Man un leak svela altre enormi sorprese in arrivo

Il Capitolo 3 di Fortnite ha preso il via, portando con sé tutta una serie di novità davvero notevoli, a cui ora potrebbero aggiungersene tre di altrettanto pregio.

Il titolo battle royale più famoso di tutti i tempi ha infatti deciso di rifarsi il trucco, chiudendo questo 2021 nel migliore dei modi per tutti i fan del gioco targato Epic.

Proprio di recente è stato confermato l’arrivo dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere, un aggiunta che ha mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di film e fumetti Marvel.

Ora, dopo che Epic Games ha finalmente mantenuto la promessa e portato Fortnite su Unreal Engine 5, sembra proprio che le skin in arrivo siano altrettanto clamorose, perlomeno stando a un recente leak.

Come riportato anche da GameSpot, sembra proprio che una serie di particolari indizi e tracce presenti in Fortnite Capitolo 3 – assieme ad alcuni file nascosti all’interno del gioco – suggeriscono l’arrivo di nuovi personaggi dell’universo di Spider-Man e non solo.

Tra questi, troviamo infatti Miles Morales, Green-Goblin e gli X-Men. Nel blog di Epic si parla infatti di “nuovi Spidey” e “qualche amico e nemico” in arrivo nel negozio oggetti per tutta la durata della Stagione.

Poco più in basso, il tweet che mostra alcune immagini sgranate che lasciano però ben poco spazio all’immaginazione:

Here is all the Textures in the files for these images: https://t.co/CBomwb3yVX pic.twitter.com/XAgMRfQZnw — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 5, 2021

Ma non è tutto: a quanto pare un’altra fuga di informazioni avrebbe scoperto nei dati di gioco un file che sembrerebbe suggerire anche l’arrivo di Mary Jane Watson, questa volta sotto forma di NPC e quindi non di semplice skin da offrire ai giocatori.

Poco più in basso, il secondo tweet che confermerebbe la notizia in questione:

A Mary Jane NPC is set to release in the future! https://t.co/CX0fMqUF8g — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 5, 2021

Ricordiamo anche Fortnite Capitolo 3 ha dato il benvenuto anche a quello che è considerabile come il crossover più esplosivo dell’anno, ossia l’arrivo di The Rock, confermato dopo alcuni indizi diffusi nei giorni scorsi.

