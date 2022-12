Forspoken non sarà ai The Game Awards, ma c’è una buona notizia

Forspoken è tra i tanti videogiochi su cui stiamo mettendo gli occhi da un po’, ma che per ora non possiamo far altro che attendere.

Il promettente titolo PlayStation 5, che intanto potete già ordinare su Amazon, è stato per altro rinviato e anche per questo sta facendo salire l’hype.

Anche se, in compenso, Forspoken si è fatto vedere in più di un’occasione negli ultimi tempi, in modo da darci qualche piccolo scampolo di gameplay e storia.

E abbiamo avuto anche l’occasione di provarlo di recente, un motivo in più per essere curiosi di vedere la build finale del gioco.

Durante i The Game Awards, in arrivo tra qualche giorno, saranno moltissimi i nuovi reveal o i grandi ritorni.

Tra questi ci sarà Baldur’s Gate 3, altro titolo che i fan aspettano molto e che forse potrà fornire la novità più attesa durante la kermesse.

I giocatori potranno anche scoprire, per la prima volta, Star Wars Jedi Survivor con un nuovo video di gameplay ma, purtroppo non potranno farlo con Forspoken.

Ma c’è una buona notizia una volta tanto, perché il titolo di Square Enix si farà vedere comunque il 9 dicembre, ma in un’altra occasione.

Come riporta Push Square, infatti, Forspoken sarà protagonista di un live streaming esclusivo.

11-minute Forspoken stream shows off new gameplay this Friday, Dec 9 @ 10am PT / 6pm GMT. Watch here: https://t.co/WoFsZtDU2Z pic.twitter.com/aiRTVApngT — PlayStation (@PlayStation) December 7, 2022

Venerdì 9 dicembre 2022 ci sarà infatti uno streaming di 11 minuti con nuovi filmati di gioco, a partire dalle ore 19.00.

Prima di questo evento, però, ci potremmo godere finalmente i The Game Awards 2022. Uno show sempre importante anche se sarà più breve del solito.

Uno show che ci permetterà di vedere di nuovo anche dei titoli solamente annunciati tempo fa, tra cui Tekken 8 che sarà tra i protagonisti.

Altri studi e aziende sono invece più criptici al riguardo. Senza dare informazioni specifiche ci potrebbero essere delle sorprese anche da Naughty Dog, forse.