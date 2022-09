Forspoken, il nuovo trailer dell’open world magico su PS5 è più “maturo” del previsto

Durante il Tokyo Game Show 2022, Square Enix ha permesso ai suoi fan di dare un ulteriore sguardo approfondito a Forspoken, l’ambizioso open world in arrivo in esclusiva console su PS5, ma che sarà disponibile anche su PC.

Il nuovo progetto di Luminous Production (potete prenotare l’edizione con steelbook esclusiva su Amazon) è sicuramente uno dei titoli più attesi del prossimo anno, che promette un alto tasso di azione e un’atmosfera magica, ma adulta.

Pochi giorni fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima, con una build che ci ha permesso di scoprire maggiori dettagli sul gameplay: questa volta, il publisher ha invece deciso di approfondire ulteriormente la trama con un nuovo trailer dedicato.

Attualmente il filmato, che potete visualizzare voi stessi in apertura, è disponibile esclusivamente in lingua giapponese, ma è possibile che già nelle prossime ore possa essere rilasciata anche una versione doppiata in inglese.

Dopo averci mostrato un aspetto più umoristico della narrazione, il publisher sembra aver deciso di mostrarci un aspetto più cupo e maturo: Frey Holland, la ragazza di New York protagonista di questa magica avventura, verrà infatti vista come una vera e propria salvatrice (via GamingBolt).

Tuttavia, la nostra eroina non si sentirà affatto così e il filmato non nasconderà di evidenziarlo, mostrandoci la sua esitazione nel combattere uno dei suoi avversari più potenti, o anche osservando la fine di tante vite innocenti.

Gli sviluppatori hanno dunque deciso di offrirci un aspetto diverso della trama e delle esperienze che affronterà Frey nella sua avventura, che potrebbe rivelarsi anche più cupa di quanto previsto inizialmente da alcuni fan.

Ricordiamo che l’uscita di Forspoken è attualmente prevista per il 24 gennaio 2023, con l’augurio che questa volta la data possa davvero essere quella definitiva.

In ogni caso, il nuovo trailer sembra confermare pienamente che l’intenzione degli sviluppatori è quella di realizzare un gioco non adatto a tutti: la magia si unirà infatti a temi molto forti, inclusi forti riferimenti al suicidio, che fanno di questa produzione un gioco per soli adulti.