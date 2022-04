Finire Super Mario in tempo record, senza morire, da bendati? Si può

Non importa se un gioco è nuovo, vecchio, noto o poco noto: ci saranno sempre tanti giocatori che ameranno fare dello speedrunning la loro ragione di vita, come accaduto ora con il celebre Super Mario Bros..

Questa volta, però, non riguarda alcun soulslike, e men che meno strani Super Mario apparsi su Xbox Store in questi giorni, ma proprio del grande classico a 8-bit.

A quanto pare, come riportato da GameRant l’impresa è stata davvero epica, avendo lo speedrunner in questione deciso di rendere il tutto ancora più impegnativo aggiungendo ulteriori svantaggi.

Lo straordinario giocatore noto come ‘Crescendo’ è riuscito a portare a termine il classico gioco Nintendo in un tempo record mondiale di soli 6:25.

La cosa più impressionante è che è riuscito a farlo mentre completamente bendato, rendendo l’impresa ancora più epica e unica al mondo.

Poco sotto, il sorprendente video che testimonia la cosa:

La run di Super Mario Bros. è stata pubblicata anche su Speedrun.com, il che significa che probabilmente è stata verificata ufficialmente, non dando adito all’utilizzo di strani trucchetti per arrivare al risultato finale.

Il giocatore ha anche ammesso di aver usato una console NES originale per ridurre l’input lag, specialmente nel mondo 8-2, particolarmente ostico.

Sembra che in giro ci siano sempre più speedrunner che vogliono sfidare se stessi (e gli altri), ma in questo caso sarà seriamente difficile fare di meglio.

