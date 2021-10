Finalmente Suicide Squad! Ecco com’è su PS5, le prime immagini

A pochissime ore dall’inizio del DC Fandome, evento dedicato a tutti i franchise di Warner Bros dell’universo DC, finalmente possiamo vedere Suicide Squad su PS5.

Il titolo farà parte di un grande ritorno del franchise di Batman e degli eroi DC insieme a Gotham Knights, e porterà nella nuova generazione gli eroi e nemici della Distinta Concorrenza.

Suicide Squad era stato annunciato molto tempo fa con un trailer a dir poco esplosivo, che ci mostrava gli antieroi pronti a combattere addirittura Superman.

Ma è scomparso per un bel po’ di tempo, e questa potrebbe essere finalmente l’occasione per vedere qualcosa di nuovo al riguardo.

Come dicevamo poco sopra, per alimentare l’attesa dei fan prima del DC Fandome, è stata mostrata una nuova immagine del gioco su PS5.

A diffondere lo screenshot è stato Sefton Hill, director di Batman: Arkham, tramite il suo profilo Twitter (come riportato da PushSquare).

Se volete vedere con i vostri occhi come Suicide Squad si mostra sulla nuova console Sony, la trovate qui sotto:

It’s very nearly time for #DCFanDome. Can't wait for you to see more of the story and the weird and wonderful reprobates you’ll be teaming up with in #SuicideSquadGame pic.twitter.com/28g3Pr6Cik

— Sefton Hill (@Seftonhill) October 15, 2021