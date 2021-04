Che fine hanno fatto Suicide Squad e Gotham Knights? Forse abbiamo una data

Sono ormai passati diversi mesi dalla presentazione di Suicide Squad Kill the Justice League, gioco sviluppato dalla software house della saga di Batman: Arkham, del quale condividerà l’universo narrativo: Rocksteady Studios.

Ma non solo: in concomitanza con l’avventura di Harley Quinn e soci, è stato presentato anche Gotham Knights, nuovo gioco a cura di Warner Bros. Montreal dedicato alla Bat-Family, da poco rinviato al prossimo anno.

Entrambi i titoli sono spariti dai radar, nonostante ora potremmo finalmente avere una data da segnare in rosso sul calendario: il prossimo evento DC FanDome si terrà infatti il 16 ottobre 2021 (via PSU).

Durante lo showcase, ancora una volta in edizione digitale per via della pandemia, vedremo quasi certamente nuovi segmenti di Suicide Squad: Kill The Justice League di Rocksteady, magari questa volta relativi al gameplay.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Anche Gotham Knights dovrebbe tornare a mostrarsi, dandoci modo di ammirare nel dettaglio sia il sistema di gioco che la tanto sbandierata modalità cooperativa.

Inoltre, nulla esclude che durante il DC FanDome non possa essere annunciata anche qualche altra sorpresa dedicata all’universo di Batman.

Da quel poco che sappiamo, il gioco della Suicide Squad sarà ambientato in una Metropolis open world e vedrà in prima fila Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. La loro missione? Salvare la Terra e uccidere i più grandi super eroi DC al mondo, la Justice League.

Gotham Knights, di convesso, non sia ambientato nell’Arkhamverse, nonostante la serie di Rocksteady avrebbe fornito senza dubbio le ideali basi narrative.

Tra i personaggi in azione troveremo Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso, in quello che si prospetta essere un titolo co-op incentrato pesantemente sul comparto multigiocatore. Restate sulle nostre pagine per saperne di più.