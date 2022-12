PS5, la crisi di scorte è quasi finita: vendite record in soli 6 giorni

Per quanto non sia ancora arrivata alla fine definitiva, sembra che la crisi di scorte di PS5 stia per diventare un lontano ricordo: Sony ha lavorato duramente per risolvere i problemi di produzione hardware e, a giudicare dagli ultimi risultati di vendita, i suoi sforzi sarebbero già stati ripagati.

Dopo il lancio di esclusive di spessore, come God of War Ragnarok (che trovate in sconto su Amazon), i giocatori hanno dimostrato di essere ancora più interessati ad acquistare l’ultima console di casa Sony, per il momento ancora estremamente difficile da trovare nei negozi e online.

Eppure, le cose stanno per cambiare: solo poche settimane fa la compagnia aveva annunciato di aver «risolto il problema» delle scorte, almeno per quanto riguarda il territorio giapponese.

Gli ultimi dati di vendita hanno dato sicuramente ragione a queste ultime dichiarazioni: Push Square segnala infatti che in soli 6 giorni sono state vendute ben 70mila console in tutto il territorio.

Se consideriamo che nello stesso periodo Nintendo ha venduto 100mila console, si tratta di cifre impressionanti e ben lontane dalle aspettative di qualche mese fa: un’ulteriore conferma che il problema delle scorte sul territorio giapponese sembrerebbe davvero essere ormai vicino alla risoluzione definitiva.

La naturale conseguenza è che stanno aumentando anche le vendite del software PS5, che sempre in Giappone hanno premiato Gran Turismo 7 come gioco più venduto in formato fisico: il futuro della console next-gen sembra dunque decisamente roseo.

Resta naturalmente da attendere per scoprire quando sarà sistemato ufficialmente il problema anche in territorio europeo, anche se nelle ultime settimane abbiamo assistito a diverse nuove scorte di PS5: ai fan che attendono ancora di acquistare una console non resta che incrociare le dita per il 2023.

Del resto, occorre ricordare che la stessa Sony ha già promesso che i bagarini di PS5 spariranno dal prossimo anno, come ulteriore conferma di una situazione che continua, giorno dopo giorno, a essere in netto miglioramento rispetto al lancio. Il 2023 potrebbe inoltre aprirsi con una sorpresa, dato che l’azienda ha lasciato intendere che potrebbe essere in arrivo un nuovo modello della console next-gen.