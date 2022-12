Due anni dopo, PS5 sta finalmente arrivando nei negozi (almeno in USA e Giappone)

Da quando PS5 ha fatto il suo debutto nel 2020, sappiamo che è diventata subito difficilissima da trovare. Anzi, a voler essere precisi, è diventata difficile da trovare perfino prima, quando sono state aperte le prenotazioni e la console è stata presa d’assalto tanto dagli appassionati che volevano comprarne una, quanto dai bagarini che speravano di bloccarne il più possibile per rivenderle a prezzi maggiorati.

Da allora sono cominciati due anni di momenti abbastanza surreali, in cui le disponibilità online duravano una manciata di minuti, gli scalper si vantavano della facilità di arraffarne nuovi esemplari da rivendere e i rivenditori tentavano di correre ai ripari nei modi più disparati.

Ora sembra, però, che finalmente la situazione stia migliorando. Già nei giorni scorsi Sony si era detta sicura che le cose sarebbero andate meglio nel 2023 ed effettivamente arrivano sia dagli Stati Uniti che dal Giappone delle indicazioni di disponibilità finalmente un po’ più normali per PS5.

PS5 are finally easy to buy, what a time finally pic.twitter.com/boTyuj8knv — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) December 23, 2022

Nel primo caso, sono arrivate su Twitter le segnalazioni di alcuni giocatori americani che hanno mostrato come le scatole di PS5 si stiano finalmente accumulando nelle vetrine preposte dei centri commerciali. «Controllate nei negozi vicino a casa vostra» raccomanda uno, «la maggior parte dei negozi dove sono entrato le aveva disponibili e ora è facile comprarle».

Altri si sono accodati facendo notare che effettivamente presso rivenditori come Best Buy e Walmart risultano delle disponibilità, andando nei negozi fisici. Effettivamente, qualche tempo fa anche noi vi raccomandammo di andare a sbirciare nei negozi in presenza, perché lì è difficile che le scorte vengano prese d’assalto dai bagarini come invece succede presso i rivenditori online.

PS5 nella nostra redazione

Dal Giappone, invece, la conferma arriva dalle classifiche di vendita di Famitsu (thanks, Gematsu). La nota rivista indicata infatti che nella settimana dal 12 al 18 dicembre scorsi sono state vendute oltre 64mila PS5 standard e 6mila PS5 digital, numeri molto più vicini a una disponibilità normale che a quelli claudicanti del periodo in cui la console era impossibile da trovare sugli scaffali.

Al momento, sul mercato giapponese PS5 conta quindi su una base installata che si avvicina ai 2,3 milioni di unità. Vedremo se e come questo numero cambierà con l’arrivo delle nuove disponibilità assicurato da Sony nei giorni scorsi.

Intanto, se non avete capito perché PS5 non si trova, c’è una nostra guida che ve lo spiega. E se state cercando di orientarvi per sapere dove trovarne una, c’è la nostra guida che vi viene incontro, anche in questo caso.