Finalmente Babylon’s Fall di Platinum! Square Enix svela l’appuntamento con l’E3

Vi ricordate di Babylon’s Fall? Il misterioso videogioco firmato da PlatinumGames è da tempo in cantiere, ma era sparito dai radar ormai da molti mesi, al punto che si disperava di sapere cosa ne fosse stato. Ebbene, lo sapremo presto.

Nel corso della giornata odierna, infatti, Square Enix ha annunciato la sua conferenza in occasione dell’E3 2021: il nuovo Square Enix Presents si svolgerà infatti il 13 giugno alle ore 21.15 italiane e darà spazio, tra gli altri, anche a Babylon’s Fall.

L’annuncio messo in evidenza dal publisher giapponese è però una misteriosa world premiere da Eidos Montreal, di cui non ci è dato conoscere la natura: il team, ricorderete, è autore di Deus Ex: Mankind Divided e recentemente ha messo la firma anche su Shadow of the Tomb Raider.

L'appuntamento con Square Enix sembra mettere in prima fila Eidos Montreal

Tra gli altri giochi già svelati, la conferenza ospiterà anche novità per Life is Strange: True Colors e ci fornirà degli aggiornamenti su Marvel’s Avengers. Nessuna menzione, almeno per il momento, di altre produzioni, come Final Fantasy XVI o Forspoken (il fu Project Athia che vedemmo allo Square Enix Presents di qualche tempo fa).

Nessuna riferimento anche a Dragon Quest, dopo il recente annuncio dei lavori in corso su un dodicesimo capitolo principale.

Per quanto riguarda Life is Strange: True Colors, altro oggetto della conferenza, vi ricordiamo che avrà una protagonista e uno scenario del tutto inediti e vi svelerà come cavarvela con il superpotere dell’empatia, che sarà molto utile quando la nostra eroina dovrà scoprire i segreti dietro alla misteriosa scomparsa di suo fratello.

Il gioco sta venendo sviluppato da Deck Nine (Life is Strange: Before the Storm) e arriverà sugli scaffali il prossimo mese di settembre in un’uscita unica, senza appuntamenti episodici.

L’appuntamento con Square Enix è solo l’ennesimo in una cornice che, la prossima settimana, si sta facendo molto molto ricca: la compagnia giapponese infatti si piazza nella stessa data in cui avremo anche la conferenza di Xbox + Bethesda oltre che, tra gli altri, il PC Gaming Show.

Se avete bisogno di fissare i punti e le date, vi raccomandiamo di consultare il nostro calendario sempre aggiornato.