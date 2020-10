Forspoken è il prossimo gioco in lavorazione di Square Enix

Ci sono tante novità che stanno bollendo nella pentola di Square Enix: mentre il celebre publisher giapponese, proprietario tra gli altri di franchise come Final Fantasy e Tomb Raider, non si è ancora sbottonato su molte delle proprietà intellettuali che possiamo aspettarci anche su next-gen, arrivano dai documenti di registrazione dei marchi alcuni primordiali dettagli.

Come scoperto dal sito specializzato Gematsu, infatti, Square Enix ha registrato diversi nuovi marchi per videogiochi lo scorso 24 settembre, per ora avvolti nel mistero: il primo corrisponde a Forspoken, il secondo è A Hero’s Bond, mentre il terzo è Nenkon Kihan e non ha ancora una localizzazione inglese ufficiale. Come segnalato dallo stesso Gematsu, però, potrebbe tradursi come “Bonds of the Burning Souls”, ossia “legami delle anime brucianti”). Da notare, tra la seconda e la terza registrazione, la ricorrenza del riferimento ai legami, “bond”.

Forspoken è una delle IP registrate da Square Enix in Giappone

Per il momento, tuttavia, non ci è dato sapere che giochi si nascondano dietro questi titoli, né se potrebbero essere magari sottotitoli di opere con un titolo primario diverso e più celebre.

Sappiamo però che Square Enix è al lavoro su alcuni progetti importanti che vedremo sulla next-gen: il primo di questi è indubbiamente Final Fantasy XVI, che sarà (almeno inizialmente) esclusivo su PS5. L’altro particolarmente chiacchierato è invece Project Athia, del quale abbiamo visto qualche scorcio e attendiamo di scoprire ulteriori dettagli.

