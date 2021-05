Dragon Quest XII: The Flames of Fate annunciato (ma non è l’unica novità)

Si è conclusa da poco la presentazione speciale dedicata al 35esimo anniversario di Dragon Quest, proposta da Square Enix per svelare il futuro della saga con tanti nuovi titoli in arrivo, tra cui è stato svelato anche Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Dopo il successo ottenuto da Dragon Quest XI, i fan aspettavano con ansia il prossimo capitolo della saga e la compagnia li ha accontentati, rivelando ufficialmente il tanto atteso Dragon Quest XII.

Fin dai tempi della sua creazione, la saga JRPG è uno dei franchise più popolari sul territorio giapponese, al punto che c’è chi anche chi è disposto a sposarsi celebrando il proprio matrimonio con gli anelli ufficiali.

Non a caso Microsoft, proprio per cercare di fare breccia nel territorio giapponese, è riuscita a portare Dragon Quest XI su Xbox ed includerlo su Game Pass fin dal day one.

Svelato anche un remake HD-2D di Dragon Quest III.

L’annuncio del dodicesimo capitolo è arrivato solamente alla fine della presentazione, come riportato anche da Twinfinite, ed ha mostrato solamente un piccolo teaser senza molti dettagli: sappiamo solamente che dovrebbe essere più adulto rispetto ai capitoli precedenti, e concentrarsi maggiormente sul fare delle scelte.

Il sistema a turni non verrà rimosso, ma sarà leggermente modificato: Square Enix ha anche svelato che vuole rilasciarlo simultaneamente in tutto il mondo, anche se ancora non sappiamo per quali piattaforme verrà lanciato.

Tuttavia, attraverso un tweet Square Enix ha comunicato che sfrutterà l’Unreal Engine 5.

Di conseguenza, potrebbe anche trattarsi di una release next-gen, seppur non ve ne sia ancora la conferma ufficiale.

Un altro annuncio particolarmente interessante è stato Dragon Quest III Remake, che utilizzerà lo stile grafico HD-2D che abbiamo avuto modo di ammirare all’interno di Octopath Traveler.

Non c’è ancora una finestra di lancio, ma il creatore Yuji Horii ha rivelato che in futuro gli piacerebbe realizzare anche remake dei primi due capitoli con questo stile: è stato anche rilasciato un trailer che mostra nel dettaglio la nuova, bellissima, grafica.

Ai fan di Dragon Quest XI potrebbe interessare molto anche Dragon Quest Treasures, uno spin-off dell’undicesimo capitolo che si concentrerà sull’andare a caccia di tesori.

I protagonisti saranno Mia ed Erik ed uscirà in contemporanea per tutto il mondo: anche in questo caso è stato rilasciato un breve trailer.

Un annuncio invece più particolare è invece Dragon Quest X Offline, una versione, come intuibile dal titolo, dell’MMO della saga che non richiederà una connessione online per poter essere giocato.

Al momento il lancio del gioco è previsto per il 2022 in Giappone, ma non sappiamo se e quando verrà rilasciato in Occidente.

Infine, all’inizio della presentazione è stato annunciato anche un nuovo gioco mobile: Dragon Quest Keshikeshi, un puzzle game per iOS e Android.

Il lancio di questo titolo è previsto nel 2021 in Giappone, ma eventualmente uscirà anche nel resto del mondo: è stato rilasciato anche un trailer per presentarlo al pubblico:

Curiosamente, un remake di Dragon Quest III era stato anticipato da un leak uscito lo scorso anno, che però non sembrava molto credibile.

Una porzione della presentazione dedicata esclusivamente al pubblico giapponese ha anche mostrato alcuni screenshot di Dragon Quest: The Adventure of Dai – Infinity Strash, un titolo console tratto dall’omonimo manga che probabilmente non vedrà la luce nel nostro territorio.

Uno degli spin-off più apprezzati è sicuramente Dragon Quest Builders 2, che però non dovrebbe ricevere ulteriori sequel, almeno a breve termine: nella presentazione infatti non ne è stata fatta menzione.