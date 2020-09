Square Enix, Babylon’s Fall tra i titoli mostrati al Tokyo Game Show 2020

A causa della pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19, come già saprete, diversi importanti eventi quest’anno sono stati cancellati completamente o sostituiti da relative controparti digitali. Il Tokyo Game Show 2020 fa parte proprio di questi ultimi e si terrà dal 23 al 27 settembre, dando modo a tutti gli appassionati di seguirlo in modo sicuro comodamente da casa.

Tra i protagonisti di questa edizione della manifestazione nipponica per eccellenza di certo non poteva mancare Square Enix, che proprio recentemente ha pubblicato la sua line up, nella quale possiamo notare la presenza di un prodotto molto interessante come Babylon’s Fall, titolo attualmente in sviluppo presso Platinum Games per Sony Playstation 4 e Windows PC annunciato per la prima volta all’E3 2018 con un breve teaser.

Ecco l’elenco completo:

Babylon’s Fall (PS4, PC)

Balan Wonderworld (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend (Switch)

Dragon Quest 10 Online (PS4, Switch, PC, Wii U, 3DS)

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age S – Definitive Edition (PS4, Xbox One, PC)

Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project (Arcade, iOS, Android)

Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key (iOS, Android)

Dragon Quest Rivals Ace (Switch, PC, iOS, Android)

Dragon Quest Tact (iOS, Android)

Dragon Quest Walk (iOS, Android)

Final Fantasy XIV (PS4, PC, Mac)

Final Fantasy: Brave Exvius (iOS, Android, PC)

Final Fantasy Trading Card Game

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4, Xbox One, Switch)

Manga UP!

Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC)

Romancing SaGa Re: Universe (iOS, Android)

Square Enix Music

Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi (iOS, Android)

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android)