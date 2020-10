Final Fantasy XVI solo su PS5: immagini e dettagli su personaggi e mondo

Square Enix ha aperto il sito teaser ufficiale di Final Fantasy XVI, come era stato promesso al Tokyo Game Show Online poche settimane fa.

Il sito riporta solo il logo di PS5 in bella vista, per cui appare confermato il lancio in esclusiva quantomeno a tempo sulla console next-gen di Sony.

Inizialmente si era parlato, evidentemente per errore, dell’arrivo in simultanea su PC, un’evenienza per il momento smentita.

Il sito teaser presenta immagini e informazioni di primo pelo sui personaggi e sul mondo, svelando particolari di cui non eravamo a conoscenza.

Final Fantasy XVI è ambientato in una terra chiamata Valisthea, popolata da colossali montagne di cristallo chiamate Mothercrystals.

Le Mothercrystals sono lì da generazioni e per tutto questo tempo hanno benedetto la terra sprigionando il loro etere.

A ridosso di queste montagne hanno vissuto in una fragile pace regni come il Gran Ducato di Rosaria, il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dalmachiana e il Regno di Ferro, sebbene ciascuno con la sua ideologia.

L’insorgere di un’infezione chiamata genericamente Blight ha iniziato a deteriorare questa pace, con ciascun regno interessato a mettere le mani sulle Mothercrystals per conto proprio.

Quanto ai personaggi, Square Enix ha confermato che il giovane cavaliere e l’uomo tatuato nel trailer Awakening sono la stessa persona: Clive Rosfield.

Clive è il protagonista ed è il primogenito dell’Arciducato di Rosaria, lo scudo che protegge il suo fratello più giovane Joshua, il padrone della Fenice. Grazie al dono di Joshua, che si rivelerà presto come una “tragedia”, Clive può usare il potere del fuoco.

Joshua viene definito “Dominant”, ovvero un essere speciale che ha il potere di padroneggiare un Eikon. Nel suo caso, si trasforma in una Fenice e combatte per proteggere la sua nazione.

I due fratelli hanno un’amica in Jill Warrick, che è cresciuta insieme a loro dopo essere stato portata via da casa sua nei Northern Territories, una nazione che ha giurato fedeltà al Gran Ducato di Rosaria. Fa parte della casata Rosfield.

Infine, uno spazio è riservato agli Eikon, che altro non sono le evocazioni tipiche di Final Fantasy. Nel trailer di presentazione abbiamo visto Phoenix, Titan, Shiva, ma viene garantito che ce ne saranno molte altre e includeranno segreti che scopriremo più avanti.

Final Fantasy XVI non ha ancora una data d’uscita ma, secondo rumor, potrebbe arrivare prima di quanto immaginiamo.