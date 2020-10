Final Fantasy XVI, chi è il protagonista? Lo svelano nuovi dettagli

Nuovi dettagli trapelati da un’intervista concessa da Naoki Yoshida e Takai Hiroshi, producer e director rispettivamente, rivelano chi è il protagonista di Final Fantasy XVI.

Nel trailer di presentazione è infatti possibile vedere alcune sequenze di combattimento ma non è immediatamente chiaro nei panni di chi giocheremo.

Ebbene, il protagonista è un cavaliere di Joshua, il giovane principe che abbiamo conosciuto nel trailer, il cui compito è proteggerlo a tutti i costi.

Joshua ha la capacità di usare il fuoco per guarire le ferite, ed è per questa sua caratteristica chiamato anche “la fenice”.

Il protagonista grida «ferma, fermatevi! Lui è il mio fratellino!» alle evocazioni Phoenix e Ifrit che si scontrano, e nel farlo compongono lo splendido logo di Final Fantasy XVI.

Ci sono anche altre evocazioni ovviamente, come Shiva e Titan. Altri elementi ricorrenti del franchise faranno il loro ritorno su PlayStation 5, come i Malboro, i Chocobo e il job Dragoon.

Per quanto riguarda il mondo, qui gli esseri umani non potrebbero sopravvivere senza i cristalli, ed è per questo che si è generato un grande conflitto attorno al “cristallo madre”.

Dovremmo saperne di più nel corso di ottobre, quando sarà lanciato il sito ufficiale con tutti i particolari su personaggi e ambientazione.

La buona notizia è che anche il gioco in sé arriverà prima del previsto, essendo giunto ad un ottimo punto del suo sviluppo nonostante la recente presentazione.