Final Fantasy XVI annunciato all’evento PS5, è un’esclusiva console

Sony ha dichiarato di non poter confermare che il gioco esca anche su piattaforme diverse di PS5, in realtà, non esprimendosi più quindi sull’arrivo su PC (che era stato svelato durante lo showcase e quindi ritrattato).

I asked Square Enix about the PC version of FF16 since it's not mentioned in the official trailer or press release.

Response:

"We have no further information on if FF16 will be released on platforms other than the PS5."

