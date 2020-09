Final Fantasy XVI, ecco quando scopriremo dettagli su personaggi e mondo

Square Enix aveva anticipato che la prossima grande infornata di informazioni su Final Fantasy XVI sarebbe arrivata soltanto nel 2021, ma a quanto pare i piani sono almeno parzialmente cambiati – e molto in positivo.

Come rivelato oggi al Tokyo Game Show Online, la casa giapponese pubblicherà un nuovo sito teaser alla fine di ottobre, e in quest’occasione presenterà nuovi particolari sul gioco, destinato ad uscire in esclusiva PS5 in una finestra temporale non ancora precisata.

Questi nuovi particolari, nel dettaglio, riguarderanno personaggi e mondo, puntando a fornire maggiore contesto a quanto abbiamo visto in occasione dell’ultimo showcase di PlayStation 5, dove ci siamo sì goduti un trailer con tanto gameplay ma non abbiamo avuto la chance di scoprire altro.

«Ci stiamo concentrando sullo sviluppo in questo momento», ha spiegato il producer Naoki Yoshida, noto per il suo lavoro su Final Fantasy XIV. «Alla fine di ottobre apriremo un sito teaser di FF16 con informazioni su personaggi e mondo».

Yoshida ha confermato che «la prossima grande ondata di informazioni sarà nel 2021. La grafica non è definitiva ma era in tempo reale», ha anche aggiunto a proposito del trailer esibito alla presentazione del gioco per PlayStation 5.

«La rifinitura della grafica non è ancora definitiva, abbiamo visto americani dire ‘ci vediamo nel 2035’ ma volevamo davvero mostrare un trailer reale e non solo un teaser carino che non mostrasse niente», ha chiuso il suo intervento il giapponese.

Da quello che abbiamo sentito dopo il reveal, sembrerebbe che Final Fantasy XVI sia in sviluppo da molto più tempo di quanto non immaginassimo, e che quindi potrebbe uscire prima del previsto sulla console di Sony (poi dovrebbe arrivare su PC e altre piattaforme, ma questo non è stato ancora confermato).