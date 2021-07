Final Fantasy XVI, lo sviluppo “procede bene” (ma c’è una brutta notizia)

L’attesa per Final Fantasy XVI si fa sempre più tangibile, e una delle occasione da tenere in considerazione per ricevere nuove notizie sul prossimo episodio del franchise targato Square Enix è quella del Tokyo Game Show 2021.

Stando alle ultime notizie, il successore di Final Fantasy XV potrebbe non essere presente all’evento in programma dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Intanto, Final Fantasy VII Remake Intergrade è finalmente giunto su PS5, cogliendo l’occasione per risolvere un problema che il titolo portava con sé fin dall’esordio su PS4.

Le aspettative per il secondo capitolo dell’operazione di remake sono innegabilmente alte, e l’eventualità che possa trattarsi di un open world sembra sempre più concreta.

Lo sviluppo del successore dell’avventura del Principe Noctis e dei suoi compagni procede spedito, e stavolta a parlare è Naoki Yoshida (anche noto come Yoshi-P), director di Final Fantasy XIV e producer di Final Fantasy XVI.

Yoshida ha voluto aggiornare i fan sullo stato dei lavori, con l’ulteriore obiettivo di chiarire eventuali dubbi sulla presenza o meno del gioco al TGS 2021.

Il tweet del producer è stato cortesemente tradotto dall’utente aitaikimochi, che lo ha ripubblicato in inglese sul suo profilo Twitter (via TheGamer):

FINAL FANTASY 16 UPDATES FROM YOSHI-P

-Voice recording for the ENGLISH version is almost complete

-All scenarios set in stone

-Development going well, but they might not be able to show it at TGS

-He wants to show it at utmost quality so people can watch and think "INSTANT BUY!" pic.twitter.com/YrL5ktKeDp

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 10, 2021