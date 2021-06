Final Fantasy, le remaster dei classici faranno storcere il naso ai puristi

Lo scorso 13 giugno, a sorpresa, Square Enix ha alzato il sipario su Final Fantasy Pixel Remaster, una nuova compilation contenente i titoli classici della serie.

La collection comprenderà infatti tutti i sei giochi della saga di JRPG, dal primo episodio fino al sesto, tutti disponibili per PC e sistemi mobile.

Square ha infatti confermato che la compilation includerà di fatto le remaster definitive dei capitoli in 2D più amati di tutti i tempi.

A quanto pare, però, non si tratterà di una conversione tale e quale dei primi sei capitoli, mantenendo l’aspetto pixellato decisamente retro dei giochi originali, visto che qualcosa sembra essere cambiato.

Grazie a un video trapelato online ma successivamente rimosso, abbiamo scoperto più da vicino i contenuti di questa attesa Final Fantasy Pixel Remaster, inclusa la finestra di lancio della compilation.

Il creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi è stato raggiunto dal produttore della serie Yoshinori Kitase e dal famoso compositore Nobuo Uematsu per discutere della serie e delle modifiche apportate al remaster.

Diverse schermate mostrano che a ogni gioco è stato dato un aspetto classico che rimanda all’era SNES in termini di stile artistico, mentre per i capitoli usciti su NES (ossia Final Fantasy I-III) l’estetica base è quella di giochi appartenenti al secolo scorso, con una risoluzione visibilmente più alta.

Per giochi come Final Fantasy V e VI la pixel art sembra però aver ricevuto quasi un downgrade rispetto a quanto visto nelle rimasterizzazioni per dispositivi mobili uscite rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Poco sotto, altre immagini (via The Gamer).

Ad ogni gioco è stato inoltre assegnato un menu standard che potrebbe indicare un’interfaccia comune per tutti e sei i titoli.

Il video affermava che ogni capitolo della collection sarebbe uscito singolarmente a partire dal mese di luglio, su Steam, Android e iOS, sebbene al momento manchi ancora una data esatta.

