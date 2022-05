Final Fantasy XV, una versione cancellata era “davvero fantastica”

Final Fantasy XV è un gioco che ha sicuramente spaccato la fan base: c’è chi lo ama e chi lo odia, sebbene ora è emersa una curiosità sul titolo abbastanza singolare.

L’episodio della saga di Square Enix, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, avrebbe infatti potuto essere realizzato da un team differente.

Se del resto il sedicesimo capitolo in arrivo cambierà le carte in tavola – tanto che non dovrebbe mancare molto al nuovo reveal – si torna ora a parlare di FFXV.

Difatti, dopo che è stato confermato che l’avventura di Noctis ha dopotutto venduto un numero di copie davvero interessante, una versione del gioco ormai cancellata avrebbe potuto essere davvero fantastica.

Come riportato da IGN US, lo sviluppatore di Deus Ex: Human Revolution, Eidos Montréal, ha lavorato a una versione cancellata di Final Fantasy XV prima che Square Enix restituisse lo sviluppo ai suoi studi giapponesi.

Jonathan Jacque-Belletête, ex direttore artistico di Eidos Montréal, ha dichiarato a TrueAchievements che il suo studio ha lavorato a una versione “davvero, davvero bella” del gioco.

«[Eidos Montréal] ha riportato in vita Deus Ex. Io ero l’art director di Deus Ex: Human Revolution», ha detto Jacque-Belletête. «Abbiamo provato a fare Final Fantasy XV. Poi hanno deciso di riportarlo in Giappone, e credo sia stato un grosso errore. Ma è comunque la verità. Il nostro gioco era davvero, davvero fantastico».

Dai commenti di Jacque-Belletête non è chiaro quando o per quanto tempo Eidos Montréal abbia lavorato al gioco o se abbia raggiunto fasi significative dello sviluppo.

Nel 2018, lo YouTuber Super Bunnyhop ha riferito dell’esistenza del progetto, affermando che si trattava di un RPG con toni da space opera con un marcato appeal occidentale, ma che il progetto non era molto più completo di un piano per il game design con alcune concept art a corredo.

Restando in tema, Square Enix starebbe in ogni caso preparando qualcosa di grosso per festeggiare i 35 anni del franchise.

Il tutto, mentre c’è chi si diletta in un remake fatto in casa dell’immortale Final Fantasy IX, un classico che non ha certo bisogno di presentazioni.