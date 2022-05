Final Fantasy XV sarà pure odiato, ma ha raggiunto un nuovo record di vendite

Di Final Fantasy XV si è parlato tantissimo all’epoca della sua uscita, e non sempre con dei toni troppo lusinghieri.

L’episodio della saga di Square Enix, che potete recuperare su Amazon, ha avuto l’ardire di cambiare molti degli stilemi classici della serie, e non tutti i fan hanno accolto la cosa con entusiasmo.

Proprio per questo Final Fantasy XVI è molto atteso e, stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo, non mancherà tanto prima di poterlo vedere.

Mentre il quattordicesimo capitolo, sempre più amato, continua ad aggiornarsi e fornire nuovi contenuti ai giocatori.

I fan della serie sono stati sempre molto divisi su Final Fantasy XV, e ancora oggi l’avventura di Noctis e i suoi fa accendere gli animi della community.

Tuttavia, come riportano i recenti dati di vendita, il quindicesimo capitolo della fantasia finale ha comunque totalizzato le sue buone vendite.

L’annuncio del risultato è arrivato tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, che celebra con gioia i milioni di copie vendute.

— FINAL FANTASY XV (@FFXVJP) May 17, 2022

Precisamente dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo, come recita il tweet nella lingua del Sol Levante:

«#FINAL FANTASY XV” ha raggiunto i 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo! Grazie per il vostro sostegno! ✨ Non vediamo l’ora del vostro continuo supporto di #FF15!»