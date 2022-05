Fan di Final Fantasy, tenetevi forte: qualcosa di grosso è in arrivo

Quest’anno ricorre il 35° anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e sembra che Square Enix voglia renderlo una festa davvero memorabile.

Dopo l’uscita del remake di Final Fantasy VII, che potete recuperare su Amazon a prezzo decisamente basso, l’interesse verso la serie è aumentato a dismisura.

Da pochi giorni, infatti, il director Naoki Yoshida ha lasciato intendere che Final Fantasy XVI si mostrerà davvero molto presto.

Nell’ultima relazione finanziaria, la società ha dichiarato che prevede di condividere i suoi piani per il futuro del franchise questo mese o al massimo a giugno, secondo l’analista David Gibson (via VGC).

Con molta probabilità, avremo maggiori informazioni su Final Fantasy XVI: secondo quanto riferito, il nuovo trailer del gioco è già pronto ed è stato suggerito che l’annuncio della data di uscita non tarderà ad arrivare.

Square Enix sembra avere “grandi aspettative” per il prossimo capitolo della sua saga di JRPG, il quale sarà diretto dal team che ha trasformato FF XIV in un grande successo.

Vale anche la pena ricordare che Final Fantasy VII Remake Part 2 – o qualunque sia il titolo ufficiale – è ora in fase di sviluppo, quindi non è da escludere che possa essere lui il grande reveal in arrivo.

Insomma, tra pochissimi giorni potrebbero esserci davvero enormi sorprese per i fan della saga di giochi di ruolo di matrice nipponica più famosi di sempre: non perdete d’occhio le nostre pagine per saperne di più.

Proprio per quanto riguarda il ritorno di Cloud e soci, lo sviluppo è talmente lento che c’è chi sta dando vita al gioco da solo, più o meno.

Ma non solo: tra i titoli in arrivo c’è anche FF VII Ever Crisis, titolo mobile che condensa l’avventura originale con altri videogiochi del franchise.

Infine, i cubetti di ghiaccio di Final Fantasy VII saranno il vostro oggetto del desiderio (vedere per credere).