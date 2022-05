Il fan remake di Final Fantasy IX è sempre più bello

Nel 2021 Final Fantasy IX ha compiuto vent’anni, imprimendo nella pietra uno dei capitoli della saga di JRPG più affascinanti di sempre.

Al netto di giochi più recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade (che trovate su Amazon), il nono episodio del franchise è molto amato dai fan.

Negli ultimi mesi un remake non ufficiale ha dimostrato che le potenzialità per un vero rifacimento ci sono, sebbene al momento non vi sia nulla di confermato.

Ora, in attesa di un annuncio ufficiale di qualche tipo da parte di Square Enix, sono i fan a portare avanti il sogno, con alcune novità sul remake non ufficiale.

Via Twitter, è stata infatti rilasciata una nuova immagine dal fan remake di Final Fantasy IX, chiamato Memorial Project.

Come descritto dagli stessi autori: si tratta di un progetto nato per passione dedicato a FFIX, non giocabile, guidato da un team di sviluppatori e artisti professionisti.

Nota a margine: il gruppo di autori ha appena aperto questo account social al fine di rilasciare aggiornamenti con maggiore frequenza. Poco sotto, potete ammirare Vivi in tutto il splendore.

Chissà se ciò basterà a convincere Square a realizzare un gioco un vero remake, realizzato magari sulla falsariga dei grandi classici del passato riletti in chiave moderna (come ad esempio anche Chrono Cross).

La nostra recensione relativa alla versione per console Nintendo Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere in ogni caso a questo indirizzo, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Ma non solo: prossimamente è in arrivo una serie animata basata proprio sulla nona fantasia finale è in sviluppo dai francesi di Cyber ​​Group Studios, in collaborazione con Square Enix.

Infine, ricordiamo anche che quest’anno ricorre il 35imo anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e sembra che Square Enix voglia renderlo una festa davvero memorabile.