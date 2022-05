Final Fantasy XVI è “praticamente completo”, a breve un nuovo trailer

Final Fantasy XVI è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi, e contemporaneamente è uno dei più silenziosi.

A seguito dell’annuncio di due anni fa, Final Fantasy XVI non si è più mostrato in nessun modo ed i fan hanno cominciato a temere il peggio.

Già qualche settimana fa il director Naoki Yoshida aveva lasciato intendere, in una intervista, che il gioco sia ad un ottimo punto nello sviluppo.

E di recente è arrivata un nuova conferma sempre da parte di Yoshida, curiosamente in un’occasione non legata a Final Fantasy.

Il director di FFXVI è stato ospite in uno stream dedicato a Nier Re(in)carnation ieri, dove ha anche parlato dello sviluppo del nuovo capitolo della fantasia finale.

E ciò che ha detto è molto interessante. Come riporta The Gamer, Final Fantasy XVI è praticamente completo, e a breve arriverà anche un nuovo trailer.

A comprendere il nipponico discorso di Yoshida ci aiuta aitaikimochi, una creator specializzata nelle traduzioni di tutti quello che riguarda l’universo dei franchise Square Enix, che ha tradotto le dichiarazioni del director.

FF16 news by Yoshi-P from the NieR Re[in]carnation stream:

-The trailer is done. Certain factors caused the announcement to be delayed, but it should drop “soon”

-Dev team spent a long time polishing and debugging the game

-The game is pretty much complete

LET’S GOOO!!! pic.twitter.com/epeAc9oqWo

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 6, 2022