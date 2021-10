Final Fantasy XIV, giocatori lo rendono “sexy” e Square Enix corre ai ripari

Final Fantasy XIV è uno dei titoli più di successo del momento, soprattutto nel mondo degli MMO, e quando ci sono tanti giocatori succedono inevitabilmente anche cose particolari.

Un titolo insidiato da New World, l’ultimo grande successo di Amazon, che si sta prendendo il suo posto nel mondo degli MMO con calma e dedizione.

Il quale ha ricevuto di recente la patch più importante di sempre, che introduce una serie di cambiamenti e novità molto importanti.

E all’interno del quale appaiono spesso anche delle cose molto strane, come la nave fantasma che si può intravedere al largo ma nessuno sa perché.

Final Fantasy XIV è un videogioco che ospita sempre una marea di giocatori connessi contemporaneamente e, si sa, quando le persone diventano tante in un luogo solo si cominciano a scaldare gli animi.

Come riporta PC Gamer, infatti, alcuni giocatori stanno cominciando a prendere il gioco di ruolo molto sul serio, in tutti i sensi.

C’è infatti chi flirta in maniera più o meno ambigua utilizzando le emote del gioco, o semplicemente scrivendo in chat o parlando nei panni del proprio personaggio, con l’intento di tentare il rimorchio o fare un po’ di flirt erotico più o meno esplicito.

Utilizzando le emote, insieme all’uso della chat, è facile intuire che tipo di messaggi, o inviti diciamo, alcuni giocatori possono mandare ad altri. Tutto questo può ovviamente dare fastidio a chi non ne vuole sapere di subire del gioco di ruolo erotico, o ritrovarsi di fronte degli avatar che mimano atti osceni, ma semplicemente giocare e divertirsi.

Square Enix è ovviamente a conoscenza di questo, e perciò ha cambiato le linee guida di Final Fantasy XIV non tanto per impedire questi comportamenti in generale, ma per impedire che vengano fatti in luoghi pubblici, o di fronte a giocatori non interessati o infastiditi.

Insomma, se volete fare provarci con un personaggio di Final Fantasy XIV, oppure tentare l’approccio in maniera molto più spinta potete farlo, ma assicuratevi di farlo in una lobby privata e al di fuori di un luogo pubblico, altrimenti potreste essere puniti.

La community del titolo Square Enix è bella anche per questo motivo, passionale e appassionata in ogni modo, sia per quanto riguarda le cose frivole, sia nei casi più importanti come la celebrazione di un lutto.

Una community gigantesca, che con il tempo ha fatto sì che Final Fantasy XIV diventasse uno dei giochi più di successo dell’intero franchise.

Mentre nei giorni scorsi si è parlato anche di una possibile versione Xbox del titolo, ma ancora è tutto in fase decisionale.