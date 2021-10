Final Fantasy, il capitolo più grande arriva su Xbox? “Ne stiamo parlando”

Dell’arrivo di Final Fantasy XIV, uno degli MMO più popolari al mondo, su Xbox si chiacchiera ormai da diverso tempo: gli sviluppatori hanno menzionato in più occasioni la volontà di riuscire a portare il gioco sulla console Microsoft.

La discussione sembrava essere arrivata ad un punto morto, che lasciava presagire ben poche speranze di vedere in arrivo Final Fantasy XIV su Xbox: tuttavia le ultime dichiarazioni di Naoki Yoshida lascerebbero intendere che presto potrebbero arrivare novità importanti.

Il game director aveva parlato di questa possibilità già lo scorso anno, svelando come si sia tenuto in contatto con Phil Spencer per tre anni e mezzo, che a questo punto si può dire essere diventati quattro e mezzo.

Considerato che il titolo è riuscito a diventare il Final Fantasy di maggior successo di sempre, si tratterebbe di un bel colpo per Microsoft, al fine di provare ad attirare maggiormente l’attenzione dei giocatori giapponesi e non solo.

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Easy Allies (via ResetEra), il game director e produttore del quattordicesimo capitolo della saga ha infatti svelato che il team «sta ancora parlando» con Microsoft per il possibile arrivo su Xbox.

Nonostante non possa ancora svelare i dettagli delle discussioni in corso, Yoshida ha rivelato che spera di poterne parlare maggiormente nel dettaglio molto presto:

«Mi sento in colpa per ripetere sempre le stesse cose, ma stiamo ancora parlando con Microsoft e credo che le nostre conversazioni stiano procedendo positivamente. Non voglio dire che non avremo una versione Xbox, quindi spero che al momento giusto potremo aggiornare i giocatori sulla vicenda. Sicuramente ci sono molte cose che vorranno sapere, nonostante non possa rivelare tutto. Sono convinto che arriverà il momento giusto per farlo, quando sarà l’ora di farlo».

Di seguito potete trovare l’intervista video completa, dove il game director parla anche delle ulteriori novità in arrivo sul popolare capitolo:

Le parole di Yoshida lasciano dunque intendere la fortissima volontà da parte degli autori di Final Fantasy XIV di portare la propria creazione anche su Xbox, ma prima che tutto ciò sia possibile sarà necessario discutere degli ultimi dettagli.

In precedenza, il producer aveva svelato che Phil Spencer avrebbe fatto visita a Square Enix ogni 6 mesi per provare ad approfondire la questione.

Non è chiaro dunque come mai l’arrivo di questo popolare MMO stia impiegando così tanto tempo, ma sembrerebbe che sia da parte di Microsoft che di Square Enix si voglia portare a termine questa operazione: naturalmente vi terremo aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Recentemente il titolo è arrivato anche su PS5 con upgrade gratis e una valanga di novità: anche Microsoft starebbe dunque cercando di assicurarsi un importante titolo per Xbox Series X.

I risultati di Final Fantasy XIV sono maggiormente impressionanti, considerando che inizialmente il gioco uscì in uno stato disastroso: l’MMO si è però reso protagonista di un vero e proprio «redemption arc», come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un nostro speciale.

Uno dei doppiatori del gioco è purtroppo scomparso meno di un mese fa: la community ha deciso di rendergli omaggio con una toccante celebrazione in-game.