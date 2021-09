Final Fantasy XIV, la community in lutto per un doppiatore scomparso

I videogiochi, soprattutto quelli online, sono in grado di regalare esperienze uniche, e la community di Final Fantasy XIV lo sa molto bene.

Quando si crea una community online forte e coesa, dall’epoca di World of Warcraft ad oggi, possono succedere degli eventi incredibili all’interno degli stessi giochi.

Soprattutto all’interno di Final Fantasy XIV, che negli ultimi anni è rinato dalle ceneri ed è diventato un fenomeno che ha sorpreso molti.

Titolo che è stato reso disponibile subito anche su PlayStation 5, vista l’enorme fanbase e la community di cui è composto.

Sono state tante le occasioni in cui la community di Final Fantasy XIV si è rivelata ben più di un gruppo di videogiocatori, ed anche in questa storia non è stata da meno.

L’occasione, purtroppo funesta, riportata da PC Gamer, è la scomparsa di uno storico doppiatore che ha prestato il suo lavoro all’interno dell’MMO di Final Fantasy.

L’attore è Stephen Critchlow, scomparso a 54 anni, che aveva prestato la voce ad Edmont de Fortemps, personaggio apparso nell’espansione Heavensward.

Critchlow era un professionista noto, che ha lavorato anche agli audiodrammi di Doctor Who e Torchwood tra i tanti, e per i videogiochi era stato Bana di Xenoblade Chronicles 2, oltre a fare voci addizionali dell’espansione Battle of Azeroth di WoW.

In memory of Stephen Critchlow, the voice of Count Edmont de Fortemps, the FFXIV community on Mateus (and other data centers/worlds) has made a vigil in his honor. We will miss you and you will always be in our hearts, Stephen Critchlow. #FFXIV #FF14 pic.twitter.com/CKl0nuYgij

— ✨ Deranan ✨ | Commissions Open! | Spoilers Ahead (@jackaboi_art) September 21, 2021