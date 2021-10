New World, oggi la patch più importante di sempre: ecco cosa cambia

New World è l’MMO di Amazon Games, in grado di diventare in appena una manciata di settimane uno dei giochi multiplayer online più seguiti e apprezzati di sempre.

Il gioco di ruolo in questione ha infatti superato ogni più rosea aspettative, complice anche il notevole passaparola che ha permesso al titolo di sfondare.

Questo, nonostante il fatto che New World sia comunque ancora “vittima” di bug e glitch di vario genere, incluso il più esilarante di sempre scovato solo pochi giorni fa.

Senza contare un altro problema che stava per costare davvero caro ai giocatori, legato a un trucco che permetteva di avere oro infinito.

Ora, come riportato sui canali social ufficiali di Amazon Games, il nuovo aggiornamento 1.0.4 di New World sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi, 28 ottobre.

La patch riattiverà (finalmente) la possibilità di trasferire il proprio personaggio, una feature purtroppo andata persa a seguito della sospensione dei cambi di server in New World.

I programmatori hanno quindi deciso di ripristinare tale funzionalità, la quale sarà nuovamente disponibile a partire dalle 23, ora italiana.

Attesa al varco anche la Carica all’Avamposto, la cui attivazione è però prevista alle 4 del mattino di venerdì 29 ottobre.

«L’aggiornamento 1.0.4 si focalizza principalmente sulla correzione dei problemi principali che hanno colpito i nostri giocatori nelle ultime settimane, soprattutto le guerre di impatto», si legge nel sito ufficiale.

«Le correzioni importanti risolvono l’exploit di Guerra d’effetto della magia AoE, il problema che impedisce ai giocatori di potere aumentare in modo appropriato il livello massimo di gettoni di fazione e iniziano ad affrontare problemi che causano l’invulnerabilità», prosegue il comunicato.

Infine, il messaggio conclude con «Vi ringraziamo per la vostra pazienza poiché il nostro team continua a lavorare per risolvere i problemi, e per i vostri report sui nostri forum ufficiali».

Update 1.0.4 is focused on fixing the top issues our players have been hitting, especially those impacting wars. Check out the Patch Notes!

Potete trovare un elenco completo delle modifiche e delle varie correzioni a questo indirizzo, interamente in lingua italiana.

New World aveva in precedenza goduto di recente dell’atteso aggiornamento 1.0.3, il quale non aveva però risolto le problematiche legate al Server Transfer.

Ma non solo: avete letto anche il racconto di un giocatore di New World, il quale ha spiegato che nel gioco sembra nascondersi una nave fantasma?

Infine, l’MMO sta riempiendo le tasche di Amazon Games in maniera davvero considerevole, tanto che il colosso avrebbe deciso di rivedere in parte i suoi piani di investimento.