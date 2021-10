Final Fantasy XIV da record: è il Final Fantasy più di successo di sempre

Quello di Final Fantasy XIV è la storia di un vero e proprio miracolo, una (coda di) fenice che risorge dalle ceneri per tornare a nuova vita.

Se oggi il titolo è apprezzatissimo, all’uscita fu uno dei Final Fantasy (altro che Stranger of Paradise) più odiato della storia, e al titolo sembrava essere stato assegnato un destino infausto.

Adesso, invece, anche se deve combattere con il nuovo arrivato New World, Final Fantasy XIV è con tutta tranquillità l’MMO più giocato del momento.

Con una community tra l’altro strepitosa, capace di fare gesti davvero nobili anche nelle occasioni più impensabili.

Final Fantasy XIV è un successo espansione dopo espansione, ma quanto è esattamente amato e giocato l’MMO ambientato nel grande mondo di Square-Enix?

I numeri ce li consegna IGN US, con un report che consacra il quattordicesimo episodio della fantasia finale come uno dei Final Fantasy più redditizi di sempre.

Durante un recente evento a porte chiuse per mostrare alla stampa la prossima espansione del gioco, Endwalker, Naoki Yoshida ha svelato alcune informazioni riguardo FFXIV.

Il director del gioco ha dichiarato che Final Fantasy XIV ha superato i 24 milioni di giocatori registrati. Contestualmente, è il titolo della serie che ha generato più guadagni:

«Sapete quanto sono state dure le cose per noi con il Final Fantasy 14 originale. Da allora, siamo stati in grado di trasformare il titolo in qualcosa che provvede al maggior contributo dei guadagni della nostra azienda.»