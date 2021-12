Final Fantasy X, ecco il metodo più folle per schivare i 200 fulmini

Sono passati ben 19 anni (in Europa) dal lancio di Final Fantasy X, capitolo molto amato e tornato anche in versione HD Remaster, occasione imperdibile per chi non ha ancora visitato Spira.

Il titolo, che negli anni è stato pubblicato su tantissime piattaforme diverse, è tra i capitoli di Final Fantasy più amati di sempre, grazie ai suoi personaggi e alla sua storia memorabile.

E pensare che, stando ad alcuni racconti del dietro le quinte, il protagonista di Final Fantasy X ha rischiato addirittura di essere un idraulico, per un attimo.

Un titolo pieno di momenti e sfide memorabili, alcune dei quali hanno portato i giocatori più appassionati a fare degli allenamenti assurdi.

Tra i momenti più famigerati di Final Fantasy X c’è senz’altro la Piana dei Lampi, in particolare la sfida dello schivare i 200 fulmini per ottenere l’arma speciale di Lulu.

Uno di quei segmenti di gioco che, negli anni, hanno generato tante storie e leggende metropolitane sui modi migliori per superarlo.

Ma niente batterà la creazione da scienziato pazzo di questa notizia che, tanto per cambiare, proviene dai meandri di Reddit. Un utente ha creato un complesso sistema per schivare in automatico i 200 fulmini di cui sopra, con una soluzione hardware insieme ad un software.

La prima cosa è installare, nella versione Steam del gioco, una mod che inserisce un programma che forza l’arrivo dei fulmini ad una cadenza regolare. Se volete installarlo, trovate la procedura a questo indirizzo.

Il secondo passaggio è schivare fisicamente i fulmini, una volta trovata la cadenza. Per farlo, l’utente ha creato un meccanismo che clicca in automatico sulla tastiera ad un intervallo regolare. La cosa incredibilmente funziona, come potete vedere qui sotto:

I fan sono in grado di fare cose incredibili e ci sorprendono ogni volta. Come quello che si è creato il suo remake di Final Fantasy VI, visto che Square Enix non si decide a farlo.

Non da meno è il fan di Final Fantasy che si è fatto uno dei migliori tatuaggi mai visti, ispirato al nono capitolo della saga.