È stato decretato il Final Fantasy migliore di sempre (e non è il VII)

Final Fantasy è una di quelle serie che hanno fatto la storia dei videogiochi, tanto che l’uscita di ogni nuovo capitolo è festeggiata con grande entusiasmo da parte dei fan.

Contando anche e soprattutto giochi recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, la classica visione JRPG coi combattimenti casuali a turni è una delle più amate dagli appassionati, tanto che ora gli stessi hanno decretato il loro capitolo più amato in assoluto.

La notizia arriva a ridosso di un’altra – brutta – conferma, ossia che la remastered di un Final Fantasy molto amato è stata giocoforza rinviata al 2022.

Ora, dopo una lunga selezione via Reddit, i fan più sfegatati del franchise hanno scelto l’episodio migliore della saga Square, decretando quindi il Final Fantasy per eccellenza.

A spiccare, dopo una lunga sfida, è stato Final Fantasy X, il capitolo uscito originariamente su console PlayStation 2 nell’ormai lontanissimo 2001.

Com’è possibile notare dalle immagini sottostante, l’avventura di Tidus e Yuna ha dovuto giocarsi il titolo in una finale particolarmente accesa con un altro grande classico, ossia Final Fantasy VII.

Alla fine, tuttavia, è stato proprio FFX a primeggiare, cosa questa che testimonia la bontà di uno degli episodi meglio riusciti di tutta la saga.

Final Fantasy X è così amato che c’è ancora qualche giocatore che continua a frequentare le terre di Spira con l’obiettivo di scoprire eventuali segreti nascosti.

Ma non solo: un fan ha dato via a un vero e proprio Final Fantasy X in “versione” next-gen, con Unreal Engine e con tanto di ray tracing.

Infine, un altro giocatore particolarmente ardito ha trovato un modo per superare la sfida dello schivare i 200 fulmini per ottenere l’arma speciale di Lulu in una maniera davvero unica.