Final Fantasy VII Remake, la trilogia non subirà alcun taglio dall’originale

Il progetto di Final Fantasy VII Remake ha fatto discutere sin dal suo annuncio, soprattutto per via del fatto che sarà una trilogia.

Inoltre il primo episodio, che trovate anche per PlayStation 5 su Amazon, ha rielaborato in maniera molto importante la trama e le location del gioco originale.

Tra cui, ad esempio, il fatto che Sephiroth appaia molto prima nel gioco rispetto alla storia originale, anche se c’è un motivo ben preciso.

Una serie di cose che hanno fatto preoccupare i giocatori più appassionati, e che sicuramente la trilogia si porterà dietro anche nei prossimi episodi.

Tra le cose che i fan temono c’è senz’altro la possibilità che vengano tagliate alcune parti del gioco, con intere location che potrebbero sparire.

D’altronde il gioco originale è un JRPG da svariate centinaia di ore, mentre Final Fantasy VII Remake punta ad essere un titolo più dritto al punto.

Nonostante la differenza, però, Square Enix ha promesso che non ci sarà alcun tipo di taglio rispetto all’originale.

Lo ha dichiarato in una serie di interviste a molte testate giapponesi, tra cui Famitsu, e che la community ha iniziato a tradurre e condividere, come riporta Wccftech.

Non ci saranno luoghi eliminati dall’originale FF7, ma la struttura cambierà un po’ a causa dell’ordine in cui ogni luovo verrà scoperto e visitato, che non sarà identico al gioco originale, ma nulla sarà tagliato.

Contestualmente si è scoperto che Square Enix aveva considerato la possibilità di rimasterizzare altri giochi della serie di Final Fantasy VII come Dirge of Cerberus o Before Crisis, ma al momento non ci sono piani per nessuno dei due progetti.

Nelle stesse interviste abbiamo anche scoperto che, in origine, il progetto del Remake doveva avere solamente due videogiochi, e non sarebbe stata quindi una trilogia.

Un terzo capitolo il cui nome è ancora oscuro, ma che i fan stanno tirando ad indovinare (anche perché sappiamo che inizierà sempre per “R”).