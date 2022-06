Perché Sephiroth appare prima in FF7 Remake? Square Enix risponde

Final Fantasy VII Remake ha cambiato molte cose dell’avventura originale per PlayStation, e tra le novità c’è anche il ruolo di Sephiroth, il suo peso nelle prime fasi dell’avventura.

Il titolo uscito su PS4 ha rinnovato la formula narrativa dell'originale Final Fantasy VII in maniera netta.

Un cambiamento che continuerà anche in Rebirth, la seconda parte del progetto di ricostruzione del franchise, che è stato mostrato di recente.

Anche se, come confermato da Square Enix, non servirà aver giocato per forza Final Fantasy VII Remake per poter apprezzare il suo seguito.

Tra le novità più importanti del remake del leggendario titolo per PlayStation c’è il fatto che Sephiroth appare molto presto, già nelle fasi iniziali.

Ma anche nelle fasi finali, quando diventa addirittura il boss finale del gioco.

Sicuramente è un modo per dare a Sephiroth la giusta costruzione come antagonista, e fornire ai giocatori una visione più completa del personaggio anche solo giocando FF7 Remake.

Ma perché l’amato villain appare così presto nel gioco? La risposta ufficiale arriva direttamente da Square Enix, durante una recente intervista.

La risposta arriva dal co-direttore dello scenario design Motomu Toriyama, che spiega come l’arrivo anticipato di Sephiroth serva a mostrare “la sua influenza nel mondo” in maniera più netta:

«C’era l’intenzione di mostrare l’effetto che un Sephiroth, molto probabilmente immaginario, aveva avuto sulla mente di Cloud in una fase iniziale. Ma la sua apparizione anticipata era anche per mostrare come la sua esistenza ha avuto un’enorme influenza sul mondo di Remake stesso.»

Una risposta molto interessante, soprattutto per i fan più sfegatati che potranno cominciare a teorizzare quale sia stata l’influenza reale di Sephiroth nel mondo.

Un po' come il fan che pensava di aver trovato un grande segreto dopo l'annuncio di Final Fantasy VII Rebirth… per poi scoprire che era solo la TV rotta.

