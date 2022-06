Come si chiamerà Final Fantasy VII Remake Part 3? Parola ai fan

Nel corso delle celebrazioni per il 25imo anniversario del settimo capitolo di Final Fantasy è arrivata la notizia che molti aspettavano: Final Fantasy VII Remake avrà due sequel.

Dopo la conclusione del primo capitolo avremo infatti Final Fantasy VII Rebirth.

Square Enix ha ufficialmente svelato che non sarà necessario aver prima giocato o portato a termine il remake per godere del secondo.

Ma non solo: Tetsuya Nomura ha anche confermato di essere già al lavoro sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake, ancora senza titolo ufficiale: a tal proposito, i fan si sono dati appuntamento con le loro teorie sul nome del gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, via Reddit gli appassionati di questa saga si sono sbizzarriti, lanciandosi in ipotesi sul nome del terzo capitolo del remake.

Tra le ipotesi più gettonate tra i fan troviamo infatti titoli come Realm Reborn, Revengeance, Return of the Soldier e Resurrection.

Anche Rendwalker, Reavensward, Readowbringers e Rormblood sono nomi che molti utenti hanno gradito, sebbene al momento Square non sembra aver lasciato intendere nulla in tal senso.

Ricordiamo che al momento Final Fantasy Rebirth è previsto per il prossimo inverno, vale a dire genericamente a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La terza parte, invece, è ancora priva di una finestra di lancio.

Restando in tema di sondaggi, i fan si sono anche dati appuntamento per scegliere la migliore colonna sonora di Final Fantasy.

I fan sono stati chiamati anche a scegliere quale tra i due protagonisti storici della serie – vale a dire Zack Fair e Cloud Strife – è il loro preferito.

Alcune immagini comparative hanno messo a confronto la versione originale di Crisis Core con il rifacimento in uscita a fine anno, mostrando le novità tecniche messe in piedi da Square Enix.