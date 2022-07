I piani per Final Fantasy VII Remake avrebbero potuto andare molto diversamente

Alcune settimane fa, nel corso delle celebrazioni per il 25imo anniversario di Final Fantasy VII, è arrivata la notizia che molti aspettavano, ossia che Final Fantasy VII Remake avrà ben due sequel, andando quindi a formare una vera e propria trilogia.

Per quanto riguarda il sequel, Square Enix ha confermato che non sarà necessario aver portato a termine il remake per godere della seconda avventura di Cloud e soci.

Tetsuya Nomura ha anche confermato di essere già al lavoro sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake, sebbene a quanto pare i piani iniziali di Square erano davvero diversi.

Come riportato anche da GamesRadar, inizialmente i creatori di Final Fantasy VII Remake non erano sicuri se la serie sarebbe stata composta da due o tre capitoli, all’effettivo.

In una nuova intervista rilasciata a Famitsu, Nomura e Yoshinori Kitase hanno approfondito le loro idee sulla trilogia, alludendo al fatto che Square Enix non ha mai annunciato il numero di parti previste, dato che gli stessi director non lo sapevano.

Nomura racconta che inizialmente stava pensando di realizzare la serie di Final Fantasy VII Remake in due soli giochi, accennando anche al fatto che Kitase aveva suggerito di esplorare la possibilità di allungare ulteriormente la saga.

Dai commenti di Kitase, sembra che Square Enix abbia però deciso di estendere la serie a una trilogia dopo aver completato i lavori sul primo titolo. Kitase parla di aver preso in considerazione il numero di ‘ore umane’ necessarie a realizzare il primo capitolo e di aver deciso di realizzare una trilogia sulla base di questo studio.

Ciò che entrambi i designer affermano con certezza è che non sono mai stati presi in considerazione più di tre capitoli per la serie.

