Final Fantasy VII Remake ha una data di uscita su Steam e Xbox?

Final Fantasy VII Remake è il gioco di ruolo d’azione targato Square Enix uscito su PS4 ormai alcuni mesi fa. Il titolo, trattandosi di un rifacimento nuovo di zecca, è riuscito ad appassionare anche i fan storici del leggendario JRPG targato Square Soft, uscito originariamente nel 1997.

Da tempo si parla della possibilità più che concreta che il gioco possa arrivare prossimamente anche su piattaforme diverse da PS4. A giugno la domanda è stata posta direttamente a Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ma non è emersa una risposta vera e propria.

Un'immagine di Final Fantasy VII Remake.

Ora, il negozio online Instant Gaming avrebbe lasciato intendere che Final Fantasy VII Remake arriverà anche su Steam e console Xbox durante i primi mesi del 2021, un anno dopo l’uscita del titolo su PlayStation 4.

Più precisamente, il gioco uscirà – pare – il 10 aprile 2021 su PC e Xbox One, come specificato nelle pagine dedicate al gioco che potete trovare qui e qui. Al momento in cui scriviamo, Square non ha confermato la notizia sebbene la presenza di una data di uscita vera e propria e non una generica finestra di lancio lascia ben sperare.

Nella nostra recensione del remake del classico vi abbiamo spiegato che «la prima parte di Final Fantasy 7 Remake è un lavoro di altissima qualità in grado di porre una base granitica su cui costruire il prosieguo della storia.»

Avete già letto anche che Kitase, producer del gioco, ha lasciato intendere che Final Fantasy VII Remake Parte 2 introdurrà grandi cambiamenti non appena il gioco sbarcherà nei negozi, con molta probabilità su console PS5 e Xbox Series X|S?

Final Fantasy VII Remake è al momento disponibile solo su PS4.