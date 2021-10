Final Fantasy, quale personaggio secondario meriterebbe un capitolo tutto suo? I fan sono divisi

Final Fantasy è una saga amata da generazioni, tanto che tra quelle targate Square Enix è sicuramente la più celebre in assoluto.

La serie è di recente tornata anche su PS5 grazie a Final Fantasy VII Remake Intergrade, il tutto in attesa delle novità sulla Parte 2, attualmente in lavorazione.

Dalle primissime informazioni circolanti in rete si parla infatti di un open world pesantemente incentrato sull’esplorazione, come spiegato alcune settimane fa dallo stesso publisher giapponese.

Vero anche che i fan di Final Fantasy si sono di recente dati “battaglia” circa la scelta del miglior capitolo della saga in assoluto, sebbene ora è subentrato un altro quesito in grado di metterli a dura – anzi, durissima – prova.

Ora, via Reddit, un giocatore particolarmente affezionato al franchise ha chiesto quale – tra la miriade di personaggi secondari o “spalla” appartenenti al franchise – meriterebbe un capitolo di Final Fantasy tutto suo.

Inutile dire che i fan sono letteralmente esplosi in mille idee diverse, alcune delle quali decisamente intriganti: c’è chi infatti immagina uno spin-off dedicato ad Auron, uno dei personaggi giocabili di Final Fantasy X.

Ex templare di Yevon, questi è un guardiano del grande invocatore Braska e mentore di Tidus (protagonista del gioco), figurando come uno dei personaggi di supporto più carismatici di sempre.

Viene citata anche Beatrix, antagonista secondaria nonché personaggio giocabile (per un lasso di tempo limitato) di Final Fantasy IX, letale shogun dell’esercito di Alexandria.

Ultimo ma non meno importante, viene citato anche Balthier, uno dei personaggi giocabili di Final Fantasy XII. Giovane e affascinante aviopirata, nel gioco viaggia per i cieli di Ivalice sulla sua aeronave chiamata Strahl in compagnia di Vaan e soci.

Così come nel caso della scelta del miglior episodio del franchise, anche in questo caso è davvero difficile trovare un singolo personaggio in grado di meritare un capitolo tutto suo.

Vero anche che, nell’era PS2, Vincent Valentine da Final Fantasy VII era riuscito nell’impresa, grazie all’action RPG Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII.

