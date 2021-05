PES 2022 cambia nome e logo? Spuntano documenti Konami

È già da due anni che la serie di Pro Evolution Soccer è conosciuta come eFootball PES, ma adesso sembra che qualcosa sia destinato a cambiare di nuovo.

Il titolo calcistico di Konami ha sorpreso i fan con un ottimo titolo per il 2021, seppur non privo di alcuni problemi storici che la serie si porta con sé da anni.

Malgrado l’ottima qualità dei contenuti, il prodotto è stato battuto nella classifica italiana (insieme a FIFA 21) da un action game pubblicato di recente, che è riuscito a conquistare il primo posto sul podio.

Nel mentre, Konami è riuscita ad aggiudicarsi il Napoli in esclusiva, come annunciato solo una settimana fa. La partnership inizierà dall’anno in corso, ma l’esclusiva diventerà effettiva solo nel 2022/23.

La serie ha adottato il nuovo nome a partire dal 2020 con l’uscita di eFootball PES 2020, ma una modifica del titolo sembra già essere in dirittura d’arrivo.

A partire dalla prossima edizione, il gioco potrebbe chiamarsi semplicemente E Football, come riportato anche in un post su ResetEra.

Konami ha depositato il trademark in Argentina e Brasile per il nuovo nome e logo, come potete vedere nell’immagine sottostante:

Il font è cambiato sia per quanto riguarda la “e” che per il resto del nome. La vocale risulta molto più simile a un pallone e le restanti lettere hanno delle linee tratteggiate che ricordano quelle del campo da calcio.

In caso di conferma, si tratterebbe di un approccio decisamente minimalista che andrebbe a scartare definitivamente il nome storico Pro Evolution Soccer, che non comparirebbe più nemmeno come acronimo.

Va comunque considerato che la titolazione degli ultimi due anni era particolarmente “verbosa” soprattutto se consideriamo l’aggiunta della dicitura “Season Update” nell’edizione aggiornata al 2021.

Ricordate la spinosa vicenda della Super League? Un club aveva usato proprio eFootbal PES 2021 per prendere in giro il Liverpool, fondatore, tra gli altri, della nuova (e già defunta) competizione.

Rimanendo ancora in tema Super League, un fan si è armato di pazienza per simularne le conseguenze in 25 anni su Football Manager 2021, e il risultato è davvero imperdibile per tutti i fan del calcio.

Nel mentre, sappiamo che Konami non parteciperà all’E3 2021 perché attualmente al lavoro su alcuni “titoli chiave”.

I fan sperano nel ritorno di marchi storici come Silent Hill, Castlevania e Metal Gear, ma non è da escludere un focus sul nuovo episodio del titolo calcistico.