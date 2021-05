FIFA 22 avrà la Serie A in esclusiva? La Lega ha votato

Da un report relativo all’ultima assemblea della Lega Serie A riguardante i diritti televisivi, è emerso anche un possibile accordo per rendere FIFA 22 il partner ufficiale della competizione.

Il successore di FIFA 21 potrebbe dunque diventare l’unico videogioco calcistico in cui sarà disponibile la licenza ufficiale della Serie A calcistica, secondo un’indiscrezione proveniente da Calcio e Finanza.

FIFA 22 non è ancora stato svelato ufficialmente, ma Electronic Arts si sta ovviamente muovendo per poter continuare a renderlo il gioco di calcistico numero 1 al mondo: un’anticipazione potrebbe arrivare già questo giugno, con un reveal completo il mese successivo.

Nel frattempo, FIFA 21 è stato reso disponibile anche su Xbox Game Pass, in preparazione dell’imminente annuncio del nuovo capitolo della serie.

FIFA 22 avrà la Serie A in esclusiva?

Per quanto riguarda invece l’accordo sull’esclusività della Serie A, il report evidenzia come nella discussione si sia principalmente discusso approfonditamente della proposta di Sky per avere le partite sulla propria pay-tv.

Durante i lavori sarebbe però stato trovato il tempo per analizzare anche le proposte per la licenza videoludica della Serie A: alla fine, sarebbe stato deciso che il partner ufficiale della lega sarà Electronic Arts.

Questo significherebbe dunque che, se la voce dovesse venire confermata, FIFA 22 avrà la licenza della Serie A in esclusiva per il prossimo anno.

Al momento però si tratta unicamente di un’indiscrezione e non è ancora arrivata alcuna conferma o comunicato ufficiale né dalla Serie A che da Electronic Arts.

Qualora dovessimo ricevere novità in merito sull’esclusività della licenza su FIFA 22, naturalmente, vi terremo immediatamente aggiornati.

Nel frattempo, Electronic Arts è attivamente impegnata nella lotta contro i contenuti razzisti, non solo riguardante i giocatori della sua serie ma anche negli stadi di calcio veri e propri.

Una nota sicuramente meno positiva è stata l’accusa di aver indotto i giocatori ad acquistare loot box all’interno del titolo: un’affermazione che EA ha respinto con forza con un comunicato ufficiale.

Dal lato opposto, anche Konami si sta muovendo con accordi di esclusività: a partire dalla stagione 2022/23, il Napoli sarà infatti disponibile unicamente su PES.