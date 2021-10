FIFA cambia nome, ecco come potrebbe chiamarsi dal prossimo anno

Electronic Arts aveva già espresso la volontà di cambiare il nome della sua storica serie di videogiochi calcistici, e quello di FIFA potrebbe essere un nome destinato a rimanere nei ricordi.

Da pochissimo è uscita l’edizione 2022 del gioco, ed ovviamente è già stata presa d’assalto dai videogiocatori di tutto il mondo pronti ad iniziare la stagione calcistica.

FIFA 22 sta già macinando numeri da record, al contrario di eFootball il cui destino è appeso ad un filo ed è difficile prevedere come, e quando, si potrà riprendere.

E se Konami ha cambiato nome qualche anno fa al suo PES, anche Electronic Arts farà la stessa cosa proprio con FIFA.

Non ci sono ovviamente ancora dichiarazioni ufficiali, perché EA sta di fatto ancora esplorando l’idea, ma da un brevetto emerge quello che potrebbe essere il nuovo nome della serie.

Come riporta VGC, Electronic Arts avrebbe scelto una prima idea di quello che potrebbe essere il nuovo nome di FIFA: EA Sports FC.

Il nome deriva da molteplici brevetti depositati da EA in varie occasioni, i quali potrebbero essere collegati proprio al rebranding del franchise.

I brevetti sono stati depositati in data 1 ottobre e 4 ottobre, tramite l’ufficio delle proprietà intelletuali britannico, a sostenere la validità di questo nome.

In questo modo, come dichiarato da un portavoce di Electronic Arts in precedenza, sarà possibile esplorare la possibilità di ottenere altre licenze senza essere legati al brand FIFA.

Ne sapremo di più, ovviamente, quando inizieranno i lavori sul prossimo titolo e lì, gioco forza, EA dovrà scoprire le carte e dirci come si chiamerà FIFA in futuro.

Nel frattempo, EA ha chiarito la sua posizione riguardo le loot box e le microtransazioni aggressive all’interno di FIFA 22.

Mentre, interrogata sulla pericolosità di tali elementi per i più giovani, ha rimarcato che l’azienda non vuole che i bambini spendano soldi all’interno di FIFA.

