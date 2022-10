FIFA 23, problemi con l’accelerazione: EA prepara nuovi aggiornamenti

Dopo l’ottimo lancio di FIFA 23, che ricordiamo essere disponibile soltanto dalla scorsa settimana, EA Sports ha avuto l’occasione di approfondire ulteriormente alcuni dettagli di gameplay, ascoltando contemporaneamente i feedback dei fan per risolvere tutti gli errori imprevisti.

Tra questi, sembra che ad aver creato qualche grattacapo in più rispetto al previsto ci sia un problema legato all’AcceleRATE, la feature che gestisce i diversi tipi di accelerazione per i giocatori, in base anche alle squadre composte su FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon).

Sembra però che l’accelerazione esplosiva e prolungata non funzionino attualmente come dovrebbero: un problema che la stessa EA Sports ha segnalato e che, come riportato da Dexerto, è attualmente sotto attenta investigazione.

Questi valori non vengono infatti aggiornati e applicati come dovrebbero per alcuni giocatori, provocando dunque a prestazioni durante i match non all’altezza di quanto promesso, anche se non è ancora attualmente chiara la ragione.

Gli sviluppatori hanno così annunciato, con un post pubblicato sui loro account social ufficiali e aggiornando la propria bacheca interna su Trello, di essere consapevoli di questo bug e di volerlo risolvere nel più breve tempo possibile.

We are investigating an issue in which Explosive and Lengthy AcceleRATE values are not updating correctly for some specific Player Item and Chemistry Style combinations. More details are available on the EASF Tracker below.https://t.co/d9Z3esijJa — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) October 6, 2022

Se puntavate molto su queste caratteristiche dell’accelerazione per la composizione della vostra squadra dei sogni, d’ora in poi vi converrà dunque prestare ancora più attenzione a questi valori, in attesa che siano disponibili nuove patch correttive.

Proprio pochi giorni fa era infatti arrivato il primo aggiornamento di bilanciamento, ma l’annuncio di EA Sports ci anticipa che non dovrebbe mancare molto per scoprire ben presto ulteriori novità. Naturalmente, vi terremo prontamente aggiornati non appena dovessero essere rilasciate nuove versioni di FIFA 23.

Il nuovo titolo calcistico di EA Sports è già considerabile un incredibile successo, riuscendo a battere le vendite fisiche al day one ottenuta dalla precedente edizione e superando perfino The Last of Us Part I tra i giochi più venduti su PlayStation.

Se vi dovesse servire una mano per iniziare, sulle nostre pagine potete trovare la nostra guida completa dedicata a FIFA 23 e a FUT.